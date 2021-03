“Het Webex-platform is de backbone voor samenwerken”

In verhalen over collaboration-platforms draait het vaak om waar je als gebruiker tegenaan kijkt en aan denkt als je de naam Webex, Teams, Meet of Zoom hoort. Dat is logisch, omdat dit nu eenmaal de plek is waar mens en platform elkaar zichtbaar ontmoeten. Bij Cisco hebben ze echter toch een iets andere manier om naar collaboration te kijken. Daar zien ze Webex niet alleen als een communicatieplatform maar steeds meer als een workflow-tool. We spreken hierover met Jan Roggeveen, Country Lead Collaboration bij Cisco Nederland.

Het hybride werken waar we sinds vorig jaar allemaal (gedwongen) mee te maken hebben, stelt de nodige eisen aan hoe je samenwerkt binnen organisaties. Dit is niet alleen nu het geval, tijdens de coronaperiode. Ook hierna zal dit het geval zijn. In de basis is deze impact vrij eenvoudig te duiden. “Vanaf heden zullen er altijd mensen op afstand deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten”, stelt Roggeveen. Deze remote deelnemers mogen niet het kind van de rekening worden, maar moeten een zo goed mogelijke ervaring krijgen.

Webex aantrekkelijk maken

Om Webex zo goed en aantrekkelijk mogelijk te krijgen, werkt Cisco continu op verschillende vlakken aan het platform. De ambitie van Jeetu Patel, de voormalig CPO van Box en sinds vorig jaar SVP en GM Security en Applications bij Cisco, is om Webex op termijn 10x beter te maken dan face-to-face afspreken. Dat is nogal een doelstelling, waarvan de haalbaarheid uiteraard de grote vraag is. Het geeft in ieder geval aan dat Cisco serieus werk maakt van Webex. Dat is op zich ook nodig, want de concurrentie zit zeker niet stil. Teams heeft met Office 365 sowieso al een enorm potentieel en Zoom doet het bij de massa ook enorm goed.

Om de ambitie zoals uitgesproken door Patel kracht bij te zetten, kondigde Cisco enige tijd geleden een groot aantal nieuwe features en upgrades aan voor het platform. Het meest in het oog sprong de Real-Time Translation-toevoeging aan de Webex Assistant. Hiermee kun je zoals de naam al aangeeft realtime vertalen wat iemand aan de andere kant van de ‘lijn’ zegt. Op dit moment alleen nog vanuit het Engels naar 108 andere talen en met nog wat ruwe kantjes, in de toekomst zullen er uitbreidingen volgen in meerdere talen zoals vanuit Nederlands naar Spaans en vice versa en zal het algoritme erachter ongetwijfeld ook beter worden. Destijds hebben we een uitgebreid artikel geschreven en gepubliceerd over deze nieuwe feature. Dat lees je hier.

Features alleen niet genoeg

Met alleen mooie en nuttige nieuwe features ben je er echter nog niet, is Roggeveen van mening. Je richt je dan eigenlijk puur op het collaboration-stuk van een platform zoals Webex. Maar er is veel meer dan alleen dat, is zijn stelling. “Naast communiceren via Webex wordt de integratie in workflows steeds belangrijker”, geeft hij aan. Dat wil zeggen, als je alleen maar focust op het front-end stuk – datgene wat je ziet van de toepassing Webex – bereik je niet het maximale als organisatie.

“Als je realtime communicatie wilt faciliteren, moet je om kunnen gaan met andere software suites”

Collaboration is tegenwoordig en in de toekomst onderdeel van veel business-processen. Binnen die processen moeten mensen met elkaar communiceren. “Begrijp je de business-processen goed en weet je wie met wie moet communiceren binnen deze processen, dan kun je versnelling realiseren als organisaties”, zoals Roggeveen het zelf stelt. Met andere woorden, Webex moet onderdeel zijn van een groter geheel. En Webex zelf moet zich ook echt als platform manifesteren. Dat er bij dat platform ook een front-end hoort in de vorm van een Webex-applicatie, is natuurlijk mooi, maar niet waar het alleen om zou moeten draaien.

Integratie van Webex in applicaties en suites

Om onderdeel te kunnen zijn van een groter geheel, moet je dus voorbij features en zelfs de verschillende Webex-applicaties kijken. Vandaar ook dat Cisco veel nadruk legt op de samenwerking met andere software-suites, zoals Office 365 en Salesforce. Webex kan volgens Roggeveen volledige integratie bewerkstelligen in dit soort workflow- en productiviteitstools. “Als je realtime communicatie wilt faciliteren, moet je om kunnen gaan met andere software suites”, geeft Roggeveen aan. Een dergelijke samenwerking beperkt zich overigens niet tot bestaande software-suites. Je kunt als organisaties ook zelf apps bouwen en er functionaliteit van Webex in integreren.

Jan Roggeveen, Country Lead Collaboration, Cisco Nederland

Cisco maakt deze integraties mogelijk door het Webex-platform geschikt te maken om er met behulp van REST API’s ‘tegenaan te bouwen’. Maak je gebruik van een helpdesk-applicatie, dan kun je een integratie met Webex in die applicatie maken, waarmee je een audio- of videoverbinding opzet vanuit de applicatie. Deze maakt dan gebruik van het Webex-platform, maar je verlaat de helpdesk-applicatie niet om hem op te zetten. Een ander voorbeeld dat Roggeveen noemt is een digitale wachtkamer voor healthcare. Je wacht in die wachtkamer niet alleen op je beurt, maar kunt daar bijvoorbeeld ook alvast je audio en video testen, voordat de call daadwerkelijk start.

Het is niet zo dat dit soort integraties vooral interessant zijn als je een additionele dienst wilt leveren, zoals in de voorbeelden hierboven. Ook voor de processen binnen organisaties ziet Roggeveen meerwaarde. Als je bijvoorbeeld via een integratie met een IAM-tool weet wie er in een specifieke meeting aanwezig zijn, kun je het onmogelijk maken om bepaalde gevoelige documenten te delen.

Integreren in gebouwen

Als het gaat om Webex-integraties, dan stoppen deze niet bij applicaties en software-suites. Er is nog een ander belangrijk gebied waar integraties een verschil kunnen maken voor remote deelnemers. Roggeveen heeft het tijdens ons gesprek meerdere keren over goede inrichting van gebouwen. Die spelen nog altijd een belangrijke rol bij het hybride werken van de toekomst. In het geval van het faciliteren van communicatie is het hier van belang dat de ruimtes goed ingericht worden.

Integreer je het Webex-platform in suites en applicaties, dan integreer je de diepte of de breedte in. Je kunt echter ook nog de hoogte in integreren met Webex om je workflows te optimaliseren, begrijpen we van Roggeveen. Meer specifiek doelt hij dan op gebouwen. Ook daar moet je rekening houden met remote deelnemers. Dit is mogelijk met een goede integratie van het Webex-platform in de fysieke ruimtes, is het idee.

Maak je bijvoorbeeld gebruik van de video-endpoints van Cisco, dan krijg je inzicht op het gebruik van de ruimtes op basis van data van die endpoints. Data om bijvoorbeeld de huidige coronaregels te handhaven en om aan te geven welke ruimte gebruikt is en gereinigd moet worden. Of om een bericht te versturen als er te veel deelnemers aanwezig zijn. Daarnaast kun je de data ook gebruiken om inzichten te krijgen hoe je energie kan besparen. Zijn er geen mensen in een ruimte, dan kan het licht uit bijvoorbeeld.

Collaboration onderdeel van de backbone

Sommige platforms of software-suites zijn onmisbaar voor organisaties en staan dan ook bovenaan het lijstje van prioriteiten. Voor veel organisaties vallen zaken zoals ERP, CRM, HR, ITSM in deze categorie. Hoort een collaboration-platform zoals Webex hier ook bij? “In het hybride werken moet dit zeker hoog op het prioriteitenlijstje staan bij organisaties”, geeft Roggeveen desgevraagd meteen aan. Uiteraard wel met de juiste integratie in de bestaande omgeving, of dat nu software is of fysieke gebouwen. Dit allemaal omdat remote werken en deelnemen aan gesprekken, meetings en andere soorten calls dit simpelweg vereist.

Op basis van wat we zelf gedwongen aan remote ‘werken’ hebben meegemaakt het afgelopen jaar, zijn we het zeker eens met het standpunt dat het in het algemeen nog een stuk beter moet. Het is nu aan Cisco – en andere partijen – om ervoor te zorgen dat collaboration-platforms ook daadwerkelijk hoger op het prioriteitenlijstje komen bij beslissers binnen organisaties. En dat ze ook echt gezien worden als vitaal voor de business-processen en workflows binnen organisaties. De tijd is er zeker rijp voor.