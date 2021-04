Creatormodus en videoprofielen zijn nieuw op LinkedIn

LinkedIn introduceert nieuwe mogelijkheden om mensen te helpen sneller een baan te vinden en contact te leggen met andere gebruikers. Het sociale zakelijke medium komt hiervoor onder meer met de creatormodus en videoprofielen

Veel sollicitatieprocedures maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om video’s te maken met je smartphone. Zo heb je ook meteen een beter beeld van iemand, omdat je ziet hoe die beweegt, hoe die spreekt en hoe die eruitziet. Het is nu mogelijk om de wereld daar alvast wat van te laten zien door een Video Cover Story op je LinkedIn-profiel te zetten. Je kunt erin vertellen wat je doet, wat je passies zijn en eventueel naar wat voor werk je op zoek bent.

Iedereen kan vanaf nu een creator zijn op LinkedIn. De creatormodus is een iets andere variant op het Influencer Network van het platform, waarbij je vooral als freelancer makkelijker aan klussen komt door een pagina aan je profiel toe te voegen waarop je kunt aangeven wat je zoal doet en wat je tarieven zijn.

Educatieprogramma

Een educatieprogramma is er natuurlijk al heel lang, maar deze krijgt een boost. Het in juni 2020 gelanceerde gedeelte kwam er onder andere om mensen te helpen zich om te scholen door de gevolgen van het coronavirus. LinkedIn-eigenaar Microsoft heeft inmiddels online trainingen in tien verschillende beroepsgroepen en biedt deze aan op LinkedIn. Die aanbiedingsperiode is bovendien verlengd tot het einde van dit jaar. De trainingen worden door 30 miljoen mensen in 249 landen gebruikt, schrijft TechCrunch.

Career Coach

Zoals we net al schreven is LinkedIn in handen van Microsoft en dat betekent dat je ook meer LinkedIn-integraties ziet met Teams. In de AI-tools van LinkedIn vind je straks een Career Coach die studenten helpt te bedenken wat bij ze past en welke stappen ze kunnen ondernemen om daar te komen. Het werkt via linkjes op LinkedIn, zodat de informatie maar op één plek hoeft te worden aangepast als dat nodig is.

Kortom, LinkedIn blijft aan de weg timmeren en ziet in dat COVID-19 zo met zijn uitdagingen komt. Het is goed om te zien dat het hiervoor handvatten biedt, al is het de vraag in hoeverre deze schuilgaan achter de paywall van het sociale medium.