Microsoft Store app wordt beter voor gebruikers en ontwikkelaars

Microsoft zal naar verwachting aan het einde van het jaar Windows 10 Sun Valley (21H2) uitbrengen. Daar hoort volgens insiders ook een geheel vernieuwde Store app bij, die makkelijker in omgang zou moeten zijn voor zowel gebruikers als ontwikkelaars.

Op het moment is de Microsoft Store app alles behalve gebruiksvriendelijk. Gebruikers klagen over de user interface en daarbij laadt de applicatie vrij langzaam, vergeleken met bijvoorbeeld een App Store of Play Store.

Windows Sun Valley design

Daar zou echter verandering in moeten komen met de vernieuwde Microsoft Store app. Het bedrijf zou werken aan een design refresh, die dezelfde lijn volgt als de rest van Sun Valley. Meerdere applicaties, die met het besturingssysteem verscheept worden, zouden geüpdatet worden met een nieuwe layout, opgefriste iconen en vloeiende animaties. Hierbij zou de user interface intuïtiever worden.

De nieuwe Store app zal een Universal Windows Platform (UWP) applicatie blijven met maandelijkse updates. Daarnaast zou het programma gebruikers een stabielere ervaring moeten bieden bij het downloaden en installeren van grotere apps en games.

Minder strenge eisen ontwikkelaars

Ook voor ontwikkelaars zou de nieuwe Windows Store app met voordelen komen. Zo zou Microsoft de regels versoepelen met betrekking tot het toevoegen van apps aan de winkel. Volgens bronnen dicht bij Microsoft zouden er drie grote veranderingen doorgevoerd worden. Ten eerste zouden ontwikkelaars voortaan uitgepakte Win32 apps in de Store applicatie mogen indienen. Voorheen moesten programmeurs hun Win32 applicaties in het MSIX format aanbieden.

Daarnaast mogen ontwikkelaars met de nieuwe Store hun updates via een eigen content delivery network (CDN) uitrollen. Dit geeft ze meer zeggenschap over hoe en wanneer gebruikers updates krijgen en is vooral handig met apps die een automatische update feature hebben. De derde grote verandering is het feit dat ontwikkelaars hun eigen in-app inkomstenkanalen mogen gebruiken. Hierbij hoeven ze dus geen gebruik te maken van Microsoft’s betalingsplatform.

Met deze veranderingen zouden gebruikers in theorie meer apps in de Store applicatie tot hun beschikking moeten hebben en zouden zelfs programma’s als Adobe Photoshop hun weg naar de winkel kunnen vinden. Microsoft zelf zou van plan zijn om verschillende eigen apps, zoals Teams, Office en Visual Studio, in de Store onder te brengen.