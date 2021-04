Microsoft Visual Studio voor het eerst in 64-bit

Microsoft is van plan om aankomende zomer de eerste publieke preview van Visual Studio 2022 uit te brengen. De nieuwe versie van de IDE zal in 64-bit worden gelanceerd. Dit wordt de eerste keer dat Visual Studio beschikbaar wordt in 64-bit.

Microsoft geeft aan dat de nieuwe Visual Studio meer lichtgewicht en benaderbaar wordt dan voorheen. De software zou ontwikkeld zijn voor zowel beginners als ontwikkelaars die bezig zijn met grootschalige projecten. Daarbij zou de gebruikerservaring “schoner, intelligenter en meer actie georiënteerd” aanvoelen.

Moderne applicaties

Visual Studio 2022 zelf komt met verschillende verbeteringen ten opzichte van de huidige versie. Zo zou het makkelijker worden om moderne applicaties te ontwikkelen. Voor Azure krijgen ontwikkelaars uitgebreide archieven met onder andere voorgebouwde GitHub workflows met acties en infrastructure-as-code hulpmiddelen. Daarnaast zal Visual Studio 2022 .NET 6 volledig ondersteunen en kunnen ontwikkelaars .NET Hot Reload gebruiken om makkelijk veranderingen aan te brengen in de code. Ook aan C++ is gedacht en gebruikers kunnen nieuwe productiviteit features en IntelliSense verwachten. De nieuwe C++20 features zouden het makkelijker maken om grote blokken code te beheren en uitgerust zijn met betere analyses features.

Verhoogde productiviteit

Visual Studio 2022 wordt uitgerust met verschillende features om de productiviteit te verhogen. Om effectiever samen te werken krijgt Live Share een geïntegreerde tekst chat om snel te overleggen. Ook zullen gebruikers terugkerende sessies kunnen inplannen met dezelfde link. Voor Live Share binnen organisaties maakt Microsoft het mogelijk om bepaalde eisen in te stellen voor sessies.

De Git en GitHub ondersteuning wordt verder uitgebreid. Visual Studio krijgt verschillende ingebouwde checkpoints, die gebruikers begeleiden door het proces van code samenvoegen en herzien. Hiermee anticipeert de software mogelijke feedback van collega’s, die het proces zou kunnen vertragen. Om de workflow nog efficiënter te maken integreert Microsoft de AI IntelliCode engine dieper en zou het beter kunnen anticiperen waar een gebruiker mee bezig is.

Met Visual Studio 2020 richt Microsoft zich ook op een verbeterde ervaring voor Mac-gebruikers. Het bedrijf werkt aan het verhuizen van Visual Studio for Mac naar de native MacOS user interface. Dit zou gepaard moeten gaan met een verbeterde performance en betrouwbaarheid. Ook zou de software hierdoor volop gebruik kunnen maken van de ingebouwde macOS toegankelijkheidsfuncties.