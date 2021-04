Verizon wil Yahoo en AOL verkopen na miljardeninvestering

Volgens een bericht in The Wall Street Journal zou Verizon van plan zijn om zijn mediadivisie te verkopen. Hieronder vallen de voormalig dominante internetbedrijven Yahoo en AOL, die het bedrijf voor bijna 9 miljard dollars overnam.

Verizon kocht AOL op in 2015 voor 4,4 miljard dollars en nam twee jaar later ook Yahoo over voor 4,5 miljard dollars. Beide bedrijven werden samengevoegd tot het dochterbedrijf “Oath”.

AOL en Yahoo geen succes

Na een miljardeninvestering zou Verizon zich echter aan het oriënteren zijn om weer van de twee bedrijven af te komen. Volgens sommige berichten zou het gaan om de volledige verkoop van AOL en Yahoo. Andere bronnen geven aan dat het om een deel van de bedrijven zou gaan. Om tot een deal te komen, zou Verizon in gesprek zijn met de firma Apollo Global Management. Dat zeggen bronnen die bekend zouden zijn met de zaak. Het zou gaan om een deal van 4 tot 5 miljard dollars.

Al gauw na de oprichting van Oath werd duidelijk dat Yahoo en AOL niet opgewassen waren tegen de advertentiemarkt van Google en Facebook. Verizon gaf eind 2018 aan dat Oath dat jaar te maken had met een verhoogde concurrentie- en marktdruk. Dit zou hebben geleid tot een omzet die lager was dan verwacht. Begin 2019 ontsloeg het bedrijf 7 procent van de werknemers in zijn mediadivisie en werd Oath omgedoopt tot Verizon Media. Een doel werd gesteld om tegen 2020 een jaarlijkse omzet te behalen van 10 miljard dollars. Dit doel werd niet behaald en het lijkt erop dat Verizon zich meer gaat focussen op een andere zaken.

Nieuwe investeringen van Verizon

Het bedrijf heeft recentelijk 45,45 miljard dollar uitgegeven tijdens de laatste spectrumveiling van de Amerikaanse overheid. Hierbij “won” Verizon 280MHz aan spectrum in de “C-Band” tussen 3,7GHz en 3,98GHz. Het bedrijf kan hiermee zijn mobiele netwerk verbeteren. De telecommunicatiegigant heeft verder aangegeven in 2021 tussen de 19,5 en 21,5 miljard dollars te uitgeven aan nieuwe investeringen. Een van die investeringen is het verder uitbreiden van 5G mmWave op nieuwe en bestaande marken. Ook zou het bedrijf zich focussen op de verdichting van het 4G-netwerk.

