Yahoo gaat zijn eigen AI scaling engine-platform Vespa verzelfstandigen. De spin-off moet ervoor zorgen dat dit platform breder beschikbaar komt, zo geeft de IT-aanbieder aan.

Volgens Vespa is het bedrijf volwassen geworden en moet de spin-off ertoe leiden dat nu ook andere bedrijven beter van de technologie kunnen profiteren. Yahoo zal Vespa blijven ondersteunen om ervoor te zorgen dat het één van de grootste en meest geavanceerde ML- en database management-platforms ter wereld wordt.

Functionaliteit Vespa

De AI scaling engine Vespa was ooit het resultaat van de overname door Yahoo van het kleine in zoektechnologie gespecialiseerd bedrijf AlltheWeb in 2005. De software die dit bedrijfje ontwikkelde werd door de voormalige zoekgigant en internetplatform in eerste instantie gebruikt voor het ondersteunen van de winkeldiensten.

In 2017 maakte Yahoo de Vespa-technologie open-source en werd de AI-technologie vooral gebruikt om te beslissen welk antwoord gebruikers kregen op hun input, bijvoorbeeld via tekst die in een zoekveld werd ingevoerd.

Tegenwoordig is Vespa uitgegroeid tot een big data en AI-tool in combinatie met een zoekmachine en een vector database. De tool ondersteunt nu ongeveer 150 voor het Yahoo-platform belangrijke applicaties.

Onder meer biedt het gepersonaliseerde content voor de Yahoo-pagina’s in real time en beheert het doelgerichte advertenties. De Vespa-servers zouden ongeveer 1 miljard mensen bedienen en 800.000 zoekvragen per seconde verwerken.

Ook andere bedrijven gebruiken inmiddels de technologie als stand-aloneversie. Denk hierbij aan onder meer Spotify en online winkelketen Otto.

Mogelijke beursgang Yahoo

Volgens experts kan de spin-off van Vespa, en later ook andere onderdelen, een opstap zijn voor Yahoo voor een nieuwe beursgang. CEO Jim Lanzone van Yahoo wil het bedrijf graag in oude glorie herstellen en een beursgang is daarbij een optie.