Yahoo! kondigt plannen aan om opnieuw naar de beurs te trekken. De zoekmachine verdween van de radar nadat het al zijn gebruikers verloor door de opkomst van Google. Uit het niets komt de CEO nu met positief nieuws over een mogelijke terugkeer.

Volgens Jim Lanzone, CEO van Yahoo!, is zijn organisatie ‘zeer winstgevend’ en beschikt het over ‘een mooie balans’, schrijft de Financial Times. Met die woorden kondigt Lanzone aan dat het bedrijf naar mogelijkheden zoekt om binnenkort opnieuw een beursgenoteerd bedrijf te worden.

Yahoo! trok veel internetgebruikers naar zijn zoekmachine in de beginjaren (1996). Later nam Google het stokje over. Volgens Lanzone bleef de zoekmachine al die jaren wel relevant voor gebruikers die zoeken naar financiële-, sport- of nieuwsonderwerpen. Volgens hem komt dat doordat de zoekmachine een gevestigde baken is: “de vertrouwde gids van mensen door de digitale wildernis van internet. Of het nu gaat om financiën, sport of nieuws, dat is nog steeds wat we doen, en waarom we al die jaren later nummer één of nummer twee zijn in al deze belangrijke categorieën.”

Niet dat hij wil ontkennen dat er wel degelijk moeilijke jaren zijn gepasseerd voor de zoekmachine: “Hoewel het bedrijf op verschillende momenten in de tijd moeite heeft gehad, hebben we nog steeds veel verkeer en hebben we onze beste dagen voor de boeg wat betreft producten.”

Onstabiele jaren

Google kennen we als een zoekmachine met een minimalistisch design die ons enkel dient met een zoekbalk. Yahoo! wilde eind jaren ’90 net van dit uiterlijk af en veranderde een informatiepagina, waarin naast een zoekbalk ook informatie over het weer, nieuws en de beurs te vinden was.

Gebruikers bleken de extra dienst van de zoekmachine niet zo nodig te hebben en kozen massaal voor Google. Een vaste basis fans verloor het echter niet, want in 2010 diende de zoekmachine nog miljarden gebruikers. In 2012 kwam Marissa Mayer aan het roer van de zoekmachine te staan, waarvoor ze haar functie als leidinggevende en woordvoerder bij top-concurrent Google verliet.

Vier jaar later bleek het tijd om de boel te verkopen. Verizon, een Amerikaanse telecomoperator, stelde zich kandidaat en kocht hele zaakje over voor 4,8 miljard dollar. Yahoo! ging daardoor als merknaam in rook op en werd gebundeld onder ‘Oath’. Een ernstige terugslag voor de zoekmachine die in 2008 nog een overnamebod van Microsoft afwees. De tijden waren in 2008 nog duidelijk gunstiger, want Microsoft had er een bedrag van 47 miljard dollar voor over.

Enkele jaren later besloot de telecomoperator de plannen om het medialandschap te veroveren, terug op te bergen. In 2021 stond het opnieuw te koop en kon Apollo Global Management, een private-equiteyfonds, het overkopen voor 5 miljard dollar. Dit fonds besloot Yahoo! terug op zijn eigen benen te zetten en haalde Lanzone, voormalig CEO van Tinder, binnen om het plan in goede banen te leiden.

Glorieuze dagen verleden tijd of toekomst?

Nu komt het interview van de CEO aan het internationaal gevestigde zakendagblad plots uit de lucht gevallen. De plotse verschijning van Lanzone in de media kan daarom een piste zijn om de markt te testen op zijn enthousiasme voor een beursgang van Yahoo! Een datum of financiële cijfers over het hele idee zijn namelijk opvallend afwezig in de hele verschijning.

Volgens de CEO is er in ieder geval perspectief voor het bedrijf op het vlak van overnames. Deze keer wordt Yahoo! niet als merk overgenomen, maar slurpt de zoekmachine net andere bedrijven in zijn diensten op. “We zullen agressief naar deze mogelijkheden op zoek gaan.”

Word het Yaho-i! of Ya-doei! voor de zoekmachine? Yahoo! is in ieder geval niet de enige browser die de concurrentie met Google wil oprdrijven. DuckDuckGo bracht zijn browser onlangs naar Windows om een groter publiek te kunnen dienen.