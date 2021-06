Bosch opent op basis van AI draaiende chipfabriek

Bosch heeft in het Duitse Dresden een nieuwe fabriek geopend voor de fabricage van chips. De fabriek is volgens het technologieconcern met behulp van AI van start tot finish ‘slim’ functionerend en speelt in op de laatste ontwikkelingen rondom ‘Industry 4.0’.

De nu geopende chipfabriek van het technologieconcern Bosch gebruikt AI in het hele operationele en productieproces. Hierdoor wordt het complete fabricageproces van de chip wafers helemaal digitaal ‘connected’, ‘data-driven’ en zelf-verbeterend. Hiermee voldoet de fabriek volgens het technologieconcern aan de laatste ontwikkelingen binnen de Industry 4.0 standaard.

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Volgens Bosch is de chipfabriek in het Duitse Dresden ook de eerste fabriek van het concern die helemaal is ingericht volgens het Artificial Intelligence of Things (AIoT)-principe. Hierbij wordt AI gecombineerd met een Internet of Things-infrastructuur van sensoren en andere oplossingen en toepassingen

Meer concreet betekent dit dat alle data uit de fabriek, van de machines, sensors en de producten, in een centrale database wordt geplaatst. Dit levert per seconde data van ongeveer 500 pagina’s aan tekst op. Per dag komt deze data-output op een totaal van 42 miljoen pagina’s tekst. De verzamelde data worden vervolgens geanalyseerd door AI-methoden en -algoritmes. De algoritmes geven op basis van de data voorspellingen die weer elders kunnen worden toegepast. Denk aan voorspellingen voor automatisch door te voeren verbeteringen in de fabricage, het ontdekken van de kleinste afwijkingen in gefabriceerde chip wafers of voor het onderhoud van het machinepark. Hierdoor moeten alle fabrieksprocessen de hoogste graad van stabiliteit krijgen, geeft Bosch aan.

Digital twin

Een andere toepassing van de technologie binnen de chipfabriek in Dresden is de creatie van een digital twin. De hele fysieke fabriek is hiervoor naar een digitale 3D-omgeving met ongeveer een half miljoen objecten gekopieerd. De objecten variëren van gebouwen en infrastructuur, aan- en afvoersystemen, kabelgoten en ventilatiesystemen, tot aan het machinepark en de productielijnen.

Met de digital twin kan Bosch verbeterings- en renovatiewerk digitaal simuleren, zonder de operationele activiteiten in gevaar te brengen. Ook kan met de digital twin en smart glasses onderhoudswerk op afstand worden uitgevoerd. Hierdoor kan Bosch vrij eenvoudig zijn onderhoudswerk in Dresden uitbesteden aan een technisch onderhoudsbedrijf dat zich in Azië bevindt, zonder dat de specialisten daar fysiek aanwezig moeten zijn. Op deze manier kan een specialist uit die regio een lokale medewerker in Dresden door het hele proces laten lopen. Bosch geeft aan vanwege de huidige pandemie deze technologie al tijdens de bouw van de fabriek ingezet.

Voordelen AI-gestuurd fabricageproces

Volgens Bosch brengt zijn nu geïntroduceerde volledig AI-gestuurde fabricageproces veel voordelen. Zo kan de fabricage van chips voor bijvoorbeeld autofabrikanten, een belangrijke groeimarkt voor het technologieconcern, snel worden opgestart. Ook het onderhoud kan beter worden uitgevoerd en versneld, doordat de gebruikte AI-technologie automatisch aandachtspunten voorspelt en de onderhoudswerkzaamheden met behulp van de digital twin worden versneld.

Start productie

De productie in Dresden start volgende maand. Dit is een half jaar eerder dan gepland. De in deze fabriek geproduceerde chips worden dan direct in andere Bosch-producten geïmplementeerd. De fabricage voor de auto-industrie start in september van dit jaar, drie maanden eerder dan gepland.

Tip: Bosch en Microsoft stappen samen in cloudgebaseerde autosoftware