Bosch en Microsoft stappen samen in cloudgebaseerde autosoftware

Bosch en Microsoft gaan gezamenlijk een softwareplatform ontwikkelen dat auto’s met de cloud moet gaan verbinden. Het gaat daarbij om het verbinden van autosoftware-modules van Bosch met de Azure public cloudomgeving van Microsoft.

Met het gezamenlijke cloudgebaseerde autosoftwareplatform willen beide partijen ervoor zorgen dat auto’s zonder problemen met de cloud kunnen worden verbonden. Dit moet de ontwikkeling en uitrol van software voor auto’s versnellen en vergemakkelijken.

Bosch en Microsoft spelen hiermee in op het toenemende belang van software voor de auto-industrie. Vooral als het gaat om nieuwe ontwikkelingen als elektrische auto’s, automatische besturing en mobiele diensten, is het gebruik van software tegenwoordig niet meer weg te denken.

Inbreng Bosch en Microsoft

Deze software heeft natuurlijk wel vakere en meerdere upgrades nodig en dit moet draadloos en veilig plaatsvinden. Dit is precies waar het te ontwikkelen softwareplatform van Bosch en Microsoft bij komt kijken. Bosch brengt zijn expertise op het gebied van elektronische architecturen, control units en autocomputers in, als ook zijn basic en middleware software en cloudgebaseerde software modules voor over-the-air update voor deze toepassingen in. Microsoft levert zijn Azure-omgeving.

Ook inzet op open-source

Daarnaast willen beide partijen bestaande ontwikkeltools voor autosoftware verbeteren, zodat de autofabrikanten en hun leveranciers hun eigen softwareontwikkeling kunnen verbeteren en versnellen. Hiervoor wordt onder meer het GitHub-platform ingezet en worden delen van het samen te ontwikkelen softwareplatform open-source gemaakt. Dit laatste moet het hergebruik van code en best practices voor het ontwikkelen van nieuwe autosoftware stimuleren.

Autobestuurders profiteren uiteindelijk ook van het platform. Hierdoor krijgen zij straks sneller toegang tot digitale functionaliteit en diensten. Bosch en Microsoft verwachten aan het eind van dit jaar met een softwareplatform te komen dat door fabrikanten kan worden gebruikt voor de integratie in nieuwe autoprototypes.

