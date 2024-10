DataStax bouwt AI Platform op basis van Nvidia AI

Organisaties die serieus aan de slag willen met AI kunnen dat alleen doen als hun omgeving daar klaar voor is. Dat wil zeggen, het moet mogelijk zijn om enigszins gestroomlijnd AI-applicaties te bouwen. En de AI moet vervolgens ook accuraat genoeg zijn dat het ook daadwerkelijk meerwaarde oplevert. Dat wil DataStax met de aankondiging van het AI Platform van vandaag mogelijk gaan maken.

Officieel heet het nieuwe aanbod DataStax AI Platform, built with Nvidia AI. Die naam bekt niet bepaald lekker, al zullen er ongetwijfeld meerdere merkgoeroes en juristen een tijdje mee bezig zijn geweest. Belangrijker dan de naam is echter wat het nieuwe aanbod organisaties gaat bieden. Het moet enterprise-organisaties “een complete AI-oplossing voor alle onderdelen van de AI-ontwikkeling en de productlifecycle” geven, lezen we in een bericht van DataStax, vanaf het invoeren en het ophalen van de data tot applicatie-ontwikkeling en de uitrol ervan tot continue AI-training die nodig is van de modellen die deze applicaties gebruiken.

Een enkel platform voor meer en accuratere AI

Met dit nieuwe platform lost DataStax naar eigen zeggen de twee uitdagingen die we in de inleiding hebben uitgelicht op. DataStax AI Platform, built with Nvidia AI is een unified platform. Nu is het nog vaak zo dat er een hele batterij aan losse tools gebruikt wordt. Die tools zijn vaak gebouwd voor individuele ontwikkelaars. Dat is niet houdbaar voor organisaties die serieus willen opschalen. Die tools werken dan vaak ook niet meer of niet meer goed genoeg. Door dit allemaal samen te voegen in een enkel platform, hoeven organisaties zich hier geen zorgen meer over te maken, is het idee.

Naast de mogelijkheden die een samengevoegd platform zoals DataStax AI Platform, built with Nvidia AI biedt op het gebied van het opschalen van de AI-inzet, is er uiteraard ook nog altijd de zorg over de kwaliteit van de AI die organisaties inzetten. Ook dit moet beter worden dankzij dit nieuwe platform. Dankzij Nvidia NeMo Customizer en NeMo Evaluator kunnen LLM’s, SLM’s en andere modellen eenvoudiger worden getraind. De AI-omgeving van DataStax voegt hier nog de nodige controle over het zoeken en ophalen van data aan toe. Die is uiteraard hard nodig om GenAI op maat te kunnen maken voor de verschillende gebruikers die ermee aan de slag gaan.

Onderdelen van DataStax AI Platform, built with Nvidia AI

De doelstellingen vanuit DataStax voor het nieuwe AI Platform zijn duidelijk. Om deze te bereiken, zitten er meerdere onderdelen in het nieuwe aanbod. We lopen daar hieronder kort doorheen.

Vanuit DataStax is er het Langflow-platform en DataStax Data Management. Dat eerste bestaat onder andere uit een ontwikkelomgeving die zich richt op het zo eenvoudig mogelijk maken van het creëren en snappen van complexe logica. Dit doet het met behulp van een visuele interface. Met DataStax Data Management kunnen organisaties alles rondom databeheer vanuit een centrale plaats regelen. Denk hierbij aan zaken zoals vector search, knowledge graphs, real-time AI analytics en ga zo maar door. Dit is overigens beschikbaar in de cloud, als onderdeel van DataStax Astra, maar ook als cloud-native software in omgevingen die klanten zelf beheren. Dan maakt het gebruik van de DataStax Hyper-Converged Database.

Vanuit Nvidia zien we de al eerder genoemd NeMo Evaluator en NeMo Customizer, maar ook NeMo Curator, NeMo Retriever en NeMo Guardrails. Ook zit Multimodal PDF Data Extraction in het nieuwe AI Platform van DataStax, alsmede NIM Agent Blueprints. Met deze blauwdrukken kunnen organisaties erg snel aan de slag. Er is een hele catalogus van al getrainde AI workflows die naar wens kunnen worden aangepast. Ontwikkelaars hebben hiermee meteen als het ware een volledige suite aan software die ze razendsnel in kunnen zetten om gangbare applicaties te voorzien van AI-mogelijkheden.

Evenals DataStax Data Management is het DataStax AI Platform, built with Nvidia AI beschikbaar in de cloud maar ook voor omgevingen die organisaties zelf beheren.

Lees ook: VAST bouwt Data Platform verder uit: InsightEngine maakt alle RAG data real-time beschikbaar