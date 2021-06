CPB-directeur wil bitcoin en cryptovaluta verbieden

Bitcoin, dogecoin en andere cryptovaluta komen vroeg of laat in de problemen. Die crash zorgt voor zoveel financieel leed, dat het CPB een verbod wil op cryptovaluta. Dat heeft de directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hasekamp, gezegd. Een crash is onvermijdelijk en een verbod is dan ook zeer gepast, meent hij.

In een interview met het Financieele Dagblad zegt Hasekamp: “De cryptomunt heeft geen toekomst. Ze worden vooral gebruikt als betaalmiddel binnen het criminele circuit. Het is een zeepbel die op enig moment uit elkaar zal spatten.” Hasekamp heeft het dan nog niet eens over de enorme hoeveelheid energie die minen met zich meebrengt. Dat dit zo slecht is voor de uitstoot in de wereld zorgde ervoor dat tech-entrepreneur Elon Musk terugdraaide dat je Tesla’s kon betalen met bitcoin.

CPB: verbod op bitcoin

Die uitspraak zorgde al voor een flinke daling van de koers van bitcoin, maar Hasekamp denkt dat er een veel grotere crash van veel meer cryptovaluta aan zit te komen. Het einde van cryptovaluta zou volgens Hasekamp het beste zijn. “Het product heeft zelf geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.” Hij denkt dat zij die het langst wachten met het stoppen met hun cryptovaluta niet het laatst lachen, maar juist de grootste slachtoffers worden.

Hasekamp is zo rigoureus omdat hij denkt dat regulering alleen niet genoeg is. Hij denkt zelfs dat dat averechts werkt, omdat het cryptovaluta de status van financieel product geeft. Die erkenning vindt hij geen goed idee: er moet een verbod komen op zowel bezit als handel. Hasekamp haalt hiermee veel reacties op de hals, want voor veel mensen zijn cryptovaluta op dit moment ofwel een grote hobby ofwel de grootste bron van inkomsten. Dat de handel erin met grote risico’s gepaard gaat, wordt door de hype wel eens vergeten en Hasekamp wil mensen hier niet alleen aan herinneren, maar ze het gebruik dus ook verbieden.