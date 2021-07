Europese Centrale Bank zet grote stap richting digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft gisteren de eerste stap gezet voor de lancering van de digitale euro. Rond 2024 moet de nieuwe cryptovaluta ingevoerd gaan worden.

De Raad van Bestuur van de ECB heeft formeel groen licht gegeven voor de onderzoeksfase van het project. Deze eerste fase zal twee jaar duren, gevolgd door drie jaar implementatie. De digitale euro zal waarschijnlijk lijken op een rekening die burger bij de ECB kunnen houden in plaats van bij een commerciële bank, aldus Reuters.

Het belangrijkste doel om nu aan de digitale euro te beginnen is te voorkomen dat digitale betalingen aan de particuliere sector worden overgelaten, vooral als het gebruik van fysiek contant geld begint af te nemen, zoals in Zweden. De ECB wil “ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in het digitale tijdperk toegang blijven houden tot de veiligste vorm van geld, geld van centrale banken,” reageerde ECB-president Christine Lagarde.

Centrale banken houden controle

De digitale euro gaat ondersteund worden door een centrale bank in tegenstelling tot andere westerse cryptovaluta. Zo houden de centrale banken hun controle op de geldhoeveelheid, in het geval dat “deze munten in de toekomst aan populariteit kunnen winnen”, aldus de ECB.

De ECB zei het afgelopen jaar experimenten te hebben uitgevoerd en geen grote technische obstakels had gevonden met het digitale grootboek van de euro, de privacy, veiligheid, en het offline gebruik. De eerste fase is het ontwerp van de digitale euro, in overleg met belanghebbenden, waaronder banken en retailers. Daarin zal ook de rol voor banken en fintechs worden vastgesteld, die waarschijnlijk namens de ECB digitale europortefeuilles aan klanten zullen aanbieden.

Verder zal de ECB tegen het einde van dit jaar gesprekken beginnen met de wetgevers van de Europese Unie om te streven naar wetswijzigingen die nodig kunnen zijn omdat de digitale euro niet was voorzien in de EU verdragen.