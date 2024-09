Slack zet met WorkOS stap richting een applicatie-ecosysteem rondom samenwerken

Welke kant wil Salesforce op met Slack? Dat vragen wij ons al enige tijd af. Na verschillende interviews en de aankondiging van WorkOS begint duidelijk te worden wat Slack moet worden en waarom Salesforce het heeft overgenomen.

De afgelopen jaren sprak Salesforce een visie uit rondom Slack. Het moest het digitale hoofdkantoor van organisaties worden, de applicatie waarin alles mogelijk is. Vervolgens werden er vooral Salesforce-integraties in Slack gebouwd. Het werd steeds meer een Salesforce-tool en steeds minder een tool voor organisaties en ontwikkelaars die juist niets met Salesforce doen. Die richting baarde ons een beetje zorgen, want niet elke organisatie is nou eenmaal een Salesforce-klant en daardoor zit niet iedereen te wachten op die sterke Salesforce-saus.

In verschillende interviews en gesprekken hebben we dit ook aan Salesforce laten weten, waardoor we af en toe een wat beter kijkje in de keuken kregen. Zo spraken we onder meer met mede-oprichter van Salesforce, Parker Harris, die nu CTO van Slack is.

Slack bouwt een applicatie-ecosysteem

Vorig jaar begonnen ze met het integreren van Salesforce in Slack. Met een eigen knop in het linkermenu van Slack kon direct Salesforce-data geladen worden en kon men acties uitvoeren in Salesforce. Met de komst van een volledig eigen Salesforce-knop in Slack was onze logische vraag; wanneer kunnen we zelf knoppen gaan toevoegen aan Slack en bijvoorbeeld data uit SAP, Workday of een andere SaaS-tool tonen?

Het antwoord daarop was kort maar krachtig: voorlopig niet, want, zo leerden we, de user experience (gebruikservaring) moet wel gegarandeerd blijven. Dat lukt nu eenmaal niet als je SaaS-tools van derden gaat inladen met een eigen vormgeving en visie hoe applicaties moeten werken. Eigenlijk zou Slack richting een soort App Store, zoals Apple, moeten bewegen. Daarover was echter nog geen besluit genomen. Op die manier kan Slack de objecten vastleggen waarmee je zo’n visuele interface kan opbouwen. Klinkt interessant, maar vereist ook enorm veel inzet van partners en dat is niet altijd gegarandeerd. Nu Slack WorkOS heeft gepresenteerd beginnen we toch de eerste stappen in die richting te zien.

Slack Channels krijgen steeds meer functies en knoppen

In de basis is Slack een tool waarmee je kan samenwerken. Om samen te werken bestaat Slack uit de twee belangrijke componenten Direct Messages (privé berichten) en Channels (kanalen).

Die Channels hebben de afgelopen jaren meer functies gekregen. Nu begint visueel ook duidelijk te worden hoe Slack die gaat presenteren. Zo heb je binnen een Channel ook een Canvas, waarop teksten, lijstjes, afbeeldingen, tabellen en grafieken getoond kunnen worden. De lijstjes werden snel populair dus recent is daar ook Lists aan toegevoegd. Je kan nu ook todo-lijsten toevoegen aan een Slack-kanaal. Tot slot kan je workflows toevoegen aan een channel om bepaalde acties uit te laten voeren. Dit kan binnen Slack, maar ook in externe systemen via API-calls.

Bovenaan een Channel zijn sinds een aantal weken ineens verschillende knoppen verschenen om te wisselen tussen het kanaal, de lists, het canvas en de workflows. Je hoeft geen glazenbol te hebben om te voorspellen dat daar de komende tijd nog wel meer functies bij gaan komen. In plaats van een eigen knop in het linkermenu maakt Slack het dus mogelijk om steeds meer zaken te koppelen aan een kanaal.

Agentforce in Slack

Een van de zaken die op korte termijn zal worden toegevoegd is de mogelijkheid om te praten met AI-agents. Zo kan je vragen stellen over data die aanwezig is in Slack, maar uiteraard ook in Salesforce. Nieuw is dat Slack ook voortaan documenten die worden gedeeld in Slack gaat indexeren. Dus als je met regelmaat Word, Excel of PDF-bestanden deelt, dan kan je straks via de zoekmachine of de AI-agent informatie krijgen over de informatie in die bestanden. Ook integraties met Box, Google Drive en Microsoft OneDrive zullen straks vindbaar worden met de Slack-zoekmachine. Uiteraard enkel voor personen die er rechten toe hebben.

Belangrijker misschien wel zijn de mogelijkheden om te interacteren met AI’s van derde partijen. Dit kan je eventueel ook met een team doen. Zo heeft Adobe een AI-agent geïntegreerd in Slack waarmee je afbeeldingen kan genereren. Ook Anthropic, Cohere en Perplexity hebben hun eigen AI-agents voor Slack gebouwd.

Het idee is dat de Slack Marketplace de komende tijd goed gevuld gaat worden met nieuwe AI-agents.

Slack AI krijgt meer functies

De AI binnen Slack krijgt ook meer functies om gebruikers te ondersteunen. Naast de eerder genoemde verbeterde zoekmachine, kan je straks ook een Workflow bouwen met een enkel commando’s. Denk aan: Herinner het team elke maandag om 9:00 eraan dat de leden een update geven over hun werkzaamheden of stuur een welkomstbericht naar iedereen die aan dit kanaal wordt toegevoegd.

Ook de bekende Huddles van Slack worden voorzien van AI. Na een call kan je voortaan automatisch een samenvatting krijgen van de Huddle met de actiepunten die zijn besproken. Deze kunnen allemaal worden samengevat op een canvas-pagina.

Grote verbeteringen om Slack als digitaal hoofdkantoor te gebruiken

Een aantal jaar geleden gaf Salesforce een presentatie waarin het stelde dat Slack het digitale hoofdkantoor moet worden van een organisatie. De applicatie waarin alles gebeurt en waar data eenvoudig toegankelijk is. Binnen die visie hebben wij toen de nodige integraties ontwikkeld en gekeken of we Slack centraal konden stellen. Dat is redelijk gelukt, maar met alle innovaties van de afgelopen tijd kan het nog veel beter.

Om effectiever gebruik te maken van Slack zijn er nu veel meer templates beschikbaar gekomen. Of je nou bezig bent met een marketingplan of een project:Slack heeft nu templates ontwikkeld waarin je een op maat gemaakt canvas krijgt, een gevulde todo-lijst en enkele workflows zodat je team direct een goede start maakt.

Slack Forms

Een andere grote verbeteringen die vorige maand werd uitgerold maar waar weinig ruchtbaarheid aan gegeven is, is de verbetering van Slack Forms. Slack beschikt nog niet over modules om informatie weer te geven, behalve het canvas. Om informatie te verzamelen heeft het al wel jarenlang formulieren. Binnen een workflow kan je een formulier maken om informatie te verzamelen. Wil iemand bijvoorbeeld een dag vrij vragen, dan kan je daar een formulier voor maken en direct inschieten in Workday zodat een manager die enkel nog hoeft te valideren.

Wat echter mistte was de essentiële functie om bestanden te uploaden in het formulier. Als je een bug wilt melden, een ticket aanmaken of een declaratie indienen moet je vaak iets van bewijs meeleveren. Dat was voorheen niet mogelijk, maar tegenwoordig dus wel. Daarmee zijn Slack-forms veel krachtiger geworden.

Slack steeds centraler

Door al deze innovaties en verbeterde integraties met derde partijen wordt Slack een steeds krachtigere tool. Je kan namelijk steeds meer vanuit Slack en je hoeft steeds minder andere applicaties te openen. Dat is voor werknemers vandaag de dag erg prettig. Organisaties hebben veel te veel applicaties en er gaat teveel tijd verloren aan het openen en werken met slecht geoptimaliseerde applicaties. Hoe meer je vanuit één applicatie kan doen hoe beter.

Uit onderzoek van Slack blijkt dat medewerkers 41% van hun dag spenderen aan taken die weinig waarde hebben. Bijna de helft van alle medewerkers kan informatie die het nodig heeft om hun werk uit te voeren niet goed vinden. Nog meer losstaande applicaties met nog meer AI gaat dat probleem niet oplossen, organisaties hebben een geïntegreerde aanpak nodig. Slack wil die rol graag pakken door het centrale platform voor medewerkers te worden waar ze alles kunnen vinden en zoveel mogelijk ook kunnen uitvoeren. Zeker de eenvoudige taken die eenvoudig te automatiseren zijn.

Organisaties die dat goed voor elkaar weten te krijgen zullen daar flink van gaan profiteren. Voor organisaties als een Workday biedt het dan ook meerwaarde om een eigen Slack AI-agent te ontwikkelen, en zo zijn er nog tientallen organisaties te bedenken.

Is de Channel-aanpak voldoende of is er een soort intranet nodig?

Het enige waar we op dit moment nog onze vraagtekens bijzetten is of de Channel-aanpak voldoende is. Als je in een project team werkt dan zijn alle functies die je daaromheen nodig kan hebben prima in een kanaal te vouwen. Als je echter op een organisatieniveau zaken wilt automatiseren, waar laat je die functies dan? Bijvoorbeeld een dag vrij vragen, kosten declareren, vragen stellen over je loonstrook, HR-beleid of andere zaken. Dit is ongetwijfeld een innovatie en ontwikkeling bij Slack die nog volop in ontwikkeling is. We zijn benieuwd of er uiteindelijk een soort homepage of intranet komt binnen Slack voor organisatie brede functies.

Wat Slack nu in elk geval wel voor elkaar heeft is dat het een duidelijke meerwaarde heeft neergezet ten opzichte van bijvoorbeeld Microsoft Teams. Al vermoeden we dat Microsoft binnenkort wel met een antwoord zal komen.