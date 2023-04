36 800G-poorten in een enkele line card zorgen voor een bandbreedte van 28,8 Tbps.

De producten binnen de Cisco 8000-serie krijgen niet altijd evenveel aandacht. Niet bij ons en niet bij andere media. Op zich is dat niet zo gek, want ze zijn bedoeld voor een redelijk klein gedeelte van de markt. Toch is het goed om de ontwikkelingen op dat punt in de gaten te houden. Grote stappen vooruit op het gebied van bandbreedte zullen daar eerst plaatsvinden. Daar is de potentiële winst voor de klanten immers het grootst.

Tot 518 Tbps per chassis

De aankondiging waar we het in dit artikel over hebben, mag er zeker zijn. De nieuwe line card (de 88-LC1-36EH, voor de liefhebbers) voor de Cisco 8000-serie routersystemen (routers in chassisvorm) kan voor klanten een grote stap betekenen op het gebied van efficiëntie, zowel in de economische als in de groene zin van het woord. Met een line card waarmee je 36 800G-poorten aanbiedt en dus een totale bandbreedte van 28,8 Tbps, kun je op een kleinere oppervlakte veel meer data verwerken dan met line cards die 400G- of 100G-poorten hebben. Dat betekent minder hardware aanschaffen, meer throughput per vierkante meter en een lager stroomverbruik. Cisco claimt dat het 6x minder ruimte nodig heeft dan huidige 400G-oplossingen. Het zou ook een 68 procent lager stroomverbruik moeten hebben als je van 400G naar 800G migreert.

Het systeem is verder modulair, dus je kunt een Cisco 8800-router in allerlei formaten afnemen. Van 4, 8, 12 tot 18 slots per chassis. Bij een 18-slot modulair chassis gaat het dan om niet minder dan 648 800G-poorten, goed voor 518 Tbps. Iedere poort kan ook ingezet worden als 2x400GbE of 8x100GbE. Dan kom je per line card dus op 72 x 400G- en 288 x 100G-poorten per slot.

Silicon One P100 ASIC

De vernieuwingen in de Cisco 8000-serie routers zijn mogelijk dankzij de Silicon One P100 ASIC. Cisco stopt al geruime tijd Silicon One-chips in netwerkapparatuur. Vorig jaar nog stelden we vast dat deze chips ook hun weg hadden gevonden naar Catalyst-hardware. De Silicon One-architectuur moet een brug slaan tussen verschillende functies, form factors en marktsegmenten. Door deze allemaal op dezelfde architectuur te laten routeren en switchen, kun je grote efficiëntieslagen maken. Belangrijk is dat Silicon One een ASIC is, dus geen generieke processor. Hij is bedoeld voor een specifieke use-case. Dat betekent onder andere dat ze exact de functionaliteit krijgen die nodig is in een specifieke omgeving. En dat zorgt weer voor meer efficiëntie.

AI en IoT eisen steeds meer bandbreedte

Volgens is de continue ontwikkeling van Silicon One en dus ook van de producten die ermee uitgerust zijn noodzakelijk. Er komen steeds meer IoT-apparaten, die allemaal verbinden via 5G of Wi-Fi. Dat is echter nog niet alles, want alle data die deze apparaten genereren moet ook verwerkt worden. Dat zullen steeds vaker AI/ML workloads zijn. AI/ML zorgen sowieso voor steeds stevigere eisen aan de bandbreedte in (grote) datacenters. Denk aan de snelle opkomst van ChatGPT. Daar moeten de nieuwe Cisco 8800-routers met de nieuwe line card voor gaan zorgen.