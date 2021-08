Thales verkoopt GTS-divisie aan Hitachi voor 1,66 miljard euro

Thales verkoopt zijn Ground Transportation Systems (GTS)-divisie voor 1,66 miljard euro aan de Japanse techgigant Hitachi. Met de verkoop van de signaleringstechnologie voor spoorwegen wil het Franse techconcern zijn activiteiten meer consolideren.

De verkoop van de activiteiten voor spoorwegen moet het voor Thales mogelijk maken zijn focus op andere terreinen en marktsegmenten te vergroten. Concreet gaat het Franse techconcern zich nu richten op de luchtvaartindustrie, de defensie- en veiligheidssector en digitale identiteits- een securitytechnologie. Doel van deze focus is natuurlijk om de omzet en de winst in deze specifieke sectoren verder op te schroeven.

GTS-oplossingen van Thales

Met de GTS-divisie biedt Thales oplossingen voor onder meer treinsignaleringssystemen en kaartjesverkoop. De GTS-divisie is in vergelijking met concurrenten een kleine speler op deze markten, waardoor de desinvestering een logische keuze is.

Binnen de treintechnologiesector is op dit moment een flinke consolidatieslag aan de gang. Onlangs nam de Franse treinbouwer Alstom de treinactiviteiten van het Canadese Bombardier over. Alstom is nu na het Chinese CRRC de grootste treinbouwer ter wereld.

Uitbreiding activiteiten Hitachi

Met de overname krijgt het Japanse techconcern Hitachi een onderdeel in handen dat de eigen inkomsten tegen 2026 op ruim 7,6 miljard euro (1 biljoen Japanse yen) moet brengen. Met de GTS-divisie van Thales consolideert het techconcern zijn marktleiderpositie op het gebied van treinsignaleringsystemen. Ook breidt het zijn footprint uit in markten Japan, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook krijgt Hitachi door de deal nu vaste voet aan de grond in Duitsland, Frankrijk en Canada.

De deal moet aan het eind van 2022 of begin 2023 zijn afgerond, zo is de verwachting.