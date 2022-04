De bekende Nederlandse webwinkel 123inkt.nl staat volgens ingewijden voor een bedrag van 500 miljoen euro te koop. Dit schrijft het Financieele Dagblad.

De webwinkel voor inktcartridges, printpapier en andere kantoorbenodigden heeft de afgelopen jaren, vooral door de pandemie, flink de wind in de rug gehad en heeft de omzet flink zien toenemen. Volgens de ingewijden tegenover de zakenkrant bedraagt het brutobedrijfsresultaat tegenwoordig tussen de 50 en 60 miljoen euro. Dit zou de verkoopprijs van ongeveer een half miljard euro moeten rechtvaardigen.

123inkt.nl is in 2000 opgericht door eigenaar Gerben Kreuning. De webshop is marktleider in Nederland als het gaat om printercartridges, maar is later ook andere kantoorbenodigdheden gaan leveren. Driekwart van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd, maar andere belangrijke markten zijn België en Bulgarije.

Conflict met HP

Het bedrijf kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws door zijn conflict met HP. 123inkt.nl leverde goedkopere huismerkcartridges voor de printers van deze fabrikant dan de merkeigen cartridges. Dit schoot de fabrikant faliekant in het verkeerde keelgat en maakte het gebruik van deze alternatieve goedkopere cartridges softwaretechnisch onmogelijk. In een langslepende juridische procedure kreeg HP uiteindelijk gelijk voor deze actie van de Hoge Raad.

Wel moest de printerfabrikant in 2019, na een vonnis van het Gerechtshof Amsterdam, een groep klanten van 123inkt een vergoeding betalen vanwege ‘het gebrekkig en deels onjuist verstrekken van informatie’ over de blokkade.

Waarom 123inkt.nl precies nu voor verkoop in de etalage wordt gezet, is niet bekend. Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar.

