Winst Lenovo verdubbeld

Lenovo boekte het afgelopen kwartaal een winst van 398 miljoen euro. Daarmee heeft het de winst van 182 miljoen euro over dezelfde periode vorige jaar meer dan verdubbeld.

De omzet steeg met 27 procent naar 14,5 miljard euro. Lenovo verklaart de groei door het nieuwe hybride werken. “Het hybride werkmodel wordt het nieuwe normaal, de pc is teruggekeerd naar het centrum van het werk en leven van mensen,” stelt CEO Yuanqing Yang.

De sterke vraag naar pc’s zal volgens het bedrijf aanhouden tot ten minste 2025, omdat de pandemie de manier waarop mensen leven en werken permanent heeft veranderd. Aan de ene kant blijven veel mensen vanuit huis werken, aan de andere kant heropenen bedrijven hun kantoren. Beide ontwikkelingen verhogen de vraag naar pc’s.

Chiptekort

De CEO verwacht dat het wereldwijde chiptekort tot de eerste helft van volgend jaar zou duren. Lenovo werd wel geholpen door diens unieke hybride supplychainmodel, waarbij componenten extern en uit eigen productie werden ingekocht.

Verder verwacht hij enorm te groeien in het mobiele segment, waaronder ook het smartphone-assortiment van Motorola, door gebruik te maken van de aardverschuiving in de markt door Huawei’s vertrek. “We willen een solide nummer 3 zijn in Noord-Amerika, we zullen sneller groeien in Europa en enkele landen in Asia-Pacific.” Het afgelopen kwartaal was Lenovo met 25 miljoen pc’s en tablets de nummer 1 van de wereldwijde markt, goed voor van 20 procent.