‘Pc en tablet markt blijft in de lift’

Afgelopen kwartaal zijn 122 miljoen pc’s en tablets verkocht, 10 procent meer dan een jaar eerder. Lenovo was de grootste stijger en verkocht het meest. Apple staat nog tweede, maar zag een veel kleinere stijging.

In de afgelopen drie maanden zijn er wereldwijd 10 procent meer pc’s en tablets verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zo heeft onderzoeksbureau Canalys becijferd. Van de 122 miljoen verkochte exemplaren leverde Lenovo er 25 miljoen, en is daarmee de marktleider met 25 procent. Apple staat nog tweede, met 21 miljoen, maar zag het aantal slechts 5 procent stijgen ten opzichte van de 23 procent van Lenovo. Grootste stijger was Samsung met 26 procent, maar die staat pas op plaats 5, met 10 miljoen verkochte exemplaren.

Het aandeel van tablets op het totaal was 32 procent, of 39 miljoen stuks. Toch groeide het aantal tablets minder dan het totaal, slechts 4 procent. Apple blijft bij tablets nog steeds de onbetwiste koploper, met 14 miljoen stuks, maar zag het aantal niet groeien. Grootste winnaar bij de tablets is Lenovo, die maar liefst 76 procent meer wegzette en op 5 miljoen uitkwam, goed voor tabletplek drie. Grote verliezer is Huawei, die 54 procent instortte naar 2 miljoen en daarom van de derde naar de vijfde plek zakte.

Chromebooks gewild

De grootste verschuiving was bij de Chromebooks. Net als de vorige kwartaal schoot het aantal omhoog vergeleken met vorig jaar, 75 procent, naar 12 miljoen stuks. De groei lijkt er nu wel uit, na spectaculaire cijfers van meer dan 100, 200 en 300 procent in de kwartalen ervoor, en zakt vlot weer terug naar het gemiddelde van notebooks. Met die 12 miljoen nemen Chromebooks nu 13 procent voor hun rekening van de notebookmarkt van 91 miljoen stuks, die in totaal met meer dan 50 procent toch ook sterk steeg.

“Het succes van Chromebooks blijkt opmerkelijk veerkrachtig te zijn,” reageert onderzoeker Brian Lynch van Canalys, mede omdat “regeringen en onderwijsecosystemen plannen voor langdurige integratie van Chromebooks binnen digitale leerprocessen. Nu Chrome’s greep op de onderwijsmarkt relatief sterk is, zal Google sterk in gaan zetten op het commerciële segment. We verwachten een sterke focus op het aantrekken van kleine bedrijven met bijgewerkte services, zoals de nieuwe ‘individuele’ abonnementen op Google Workspace en aanbiedingen met CloudReady-licenties om oude pc’s te kunnen blijven inzetten naast Chromebooks.”