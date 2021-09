Meer functies voor Coveo Relevance Cloud

Coveo voegt meer ontwikkelaarsfuncties toe aan zijn AI-aangedreven digitale ervaringsplatform..

AI startup Coveo Solutions heeft vandaag nieuwe functies geïntroduceerd om ontwikkelaars te helpen de technologie gemakkelijker te gebruiken. De update breidt Coveo Relevance Cloud uit met een opdrachtregeltool. Dat stelt softwareteams in staat, om een ​​deel van het werk dat nodig is om ingesloten zoekfuncties aan een website toe te voegen, te automatiseren door scripts te schrijven, aldus het bedrijf.

Ontwikkelaars krijgen ook toegang tot functies die het oplossen van problemen met Coveo Relevance Cloud-implementaties vereenvoudigen en het gemakkelijker maken om de website-inhoud die in zoekresultaten wordt weergegeven, te beheren. Verder zijn drie softwareontwikkelingskits toegevoegd aan de Coveo Push API voor de programmeertalen Python en Java, en voor Node.js. De tool moet bepaalde taken vereenvoudigen, zoals het uploaden van content naar het platform voor gebruik in zoekresultaten, en het beheren van de toegang van werknemers tot de content.

Zoeken met AI

Coveo zegt dat de update ondersteuning biedt voor ‘headless’ zoekimplementaties, dat wil zeggen zonder een vooraf geconfigureerde gebruikersinterface te moeten gebruiken. Het voordeel is dat bedrijven hun eigen, aangepaste interfaces kunnen maken.

Coveo begon ooit met cloudgebaseerde zoektechnologie. De zoekmachine is nog steeds een belangrijk onderdeel van de functieset is en kan worden ingebed in bedrijfswebsites om gebruikers te helpen snel specifieke pagina’s te vinden. Die software gebruikt een reeks AI-algoritmen om de resultaten voor elke websitebezoeker te personaliseren.

Na een financieringsronde van 172 miljoen dollar (145 miljoen euro) in 2019, waarmee Coveo werd gewaardeerd op 1,1 miljard dollar (900 miljoen euro), gebruikte het bedrijf de eigen AI-technologie om een ​​aanbevelingsengine te bouwen, waarmee online retailers relevante producten voor online shoppers kunnen voorstellen. Daarnaast biedt het functies voor het personaliseren van website-inhoud.