EU komt met chipverdrag als reactie op chiptekorten

Von der Leyen kondigt chipverdrag aan om EU onafhankelijk te laten zijn van chipindustrie in VS en Azië.

De EU is eindelijk van plan om de Europese chipindustrie te stimuleren, zo maakte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gisteren bekend. De chiptekorten en lokale overheidssteun aan de toch al machtige fabrikanten in Azië en de VS hebben de commissie eindelijk in beweging gezet.

Het belangrijkste doel lijkt te zijn om inter-Europese concurrentie te stoppen, om zo beter te kunnen concurreren op de wereldwijde markt. De bedoeling is dat R&D in de verschillende Europese landen met elkaar wordt verbonden, financiering tussen EU-landen wordt gecoördineerd en gezamenlijk wordt opgetreden, legde Von der Leyen uit in haar State of the European Uniontoespraak.

Meer EU chips

De Europese Unie heeft gezegd dat ze haar aandeel in de wereldwijde chipsmarkt tegen 2030 wil vergroten tot 20 procent. Het opbouwen van de chipssector in Europa is “niet alleen een kwestie van ons concurrentievermogen. Het is ook een kwestie van technische soevereiniteit,” zei Von der Leyen in haar toespraak. Desondanks is men in overleg met Intel, toch niet bepaald een Europese fabrikant, om die over te halen een nieuwe Europese fabriek te realiseren van wellicht 80 miljard euro.

Eerder dit jaar lanceerde de Commissie twee industriële allianties om bedrijven te helpen bij het coördineren van investeringen in microchips en cloudtechnologieën. Verder overweegt men een grote overname van het Britse chipsbedrijf Arm door het Amerikaanse Nvidia te blokkeren.