Google’s beroep in Android-zaak afgewezen: 4,1 miljard boete

Een adviseur van het Europees Hof van Justitie raadt aan om Google’s beroep tegen de recordboete van 4,1 miljard euro te verwerpen. De zaak draait om misbruik van Android’s marktpositie voor het bevoordelen van eigen diensten.

De zaak gaat terug naar 2018, toen de Europese Commissie Google de boete oplegde. Aanvankelijk betrof het een recordboete van 4,34 miljard euro, maar dit bedrag werd in 2022 verlaagd naar 4,1 miljard euro. Nog altijd was het een recordhoogte. De Commissie oordeelde dat Google zijn dominante positie met Android misbruikte om eigen apps via vooraf geïnstalleerde software-overeenkomsten met smartphonefabrikanten te bevoordelen.

Google werd beschuldigd van drie overtredingen. Het bedrijf dwong fabrikanten om Google Search en Chrome te installeren, verbood het gebruik van onofficiële Android-versies en beloonde exclusieve deals voor zijn zoekmachine.

Adviseur beveelt afwijzing aan

Juliane Kokott, advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, adviseerde donderdag het hof om Google’s beroep te verwerpen. Zij stelt voor de boete te bevestigen, die in 2022 werd verlaagd van 4,34 miljard euro naar 4,125 miljard euro door het Gerecht van de Europese Unie.

Het advies van Kokott is niet bindend, maar rechters volgen doorgaans vier van de vijf van dergelijke adviezen, zoals CNBC aanhaalt. Het Hof van Justitie zal naar verwachting in de komende maanden een definitieve uitspraak doen.

Google was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf heeft eerder gesteld dat Android “meer keuze voor iedereen heeft gecreëerd, niet minder”, en riep de rechtbanken op de EU-boete nietig te verklaren.

De procedure illustreert de lange duur van Europese antitrustprocedures. Sinds de eerste beschuldiging in 2018 zijn er zes jaar verstreken, terwijl Google ondertussen zijn praktijken heeft aangepast aan Europese regels.