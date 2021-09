Samenwerking op handel en digitaal terrein geeft EU meer slagkracht

Het komende overleg tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over handel en digitale ontwikkeling moet de EU uiteindelijk meer slagkracht geven. De EU hoopt op nieuwe standaarden en regelgeving als basis voor de rest van de eeuw. Dit stellen verantwoordelijk eurocommissarissen Valdis Dombrovskis en Margrethe Vestager.

De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan binnenkort in de U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC) toch onderhandelen over nieuwe handels- en digitale ontwikkeling. Dit stelt zakennieuwsorganisatie Reuters. Dit in tegenstelling tot eerdere geruchten dat het overleg geen doorgang zou vinden vanwege de crisis tussen Frankrijk en Australië over de levering van onderzeeboten.

Volgens Reuters vinden de verantwoordelijke eurocommissarissen Valdis Dombrovskis en Margrethe Vestager dat onenigheid tussen partners van tijd tot tijd voorkomt, maar niet afbreuk moet doen aan de strategische doelen.

Strategisch overleg

Voor de EU zijn de komende overleggen van groot belang omdat daar de standaarden op handels- en technologisch gebied voor de rest van de eeuw worden bepaald. Voor de EU moeten deze onderhandelingen meer slagkracht brengen op het gebied van handel, vooral tegen andere partijen. Hoewel deze partijen niet worden genoemd, gaat het volgens Reuters om China. Op handelsgebied gaat he om exportcontrole, het screenen van investeringen en algemene wereldwijde handelszaken.

Digitale zaken

Daarnaast wil men tijdens de onderhandelingen een groot aantal standaarden en afspraken vastleggen, met name op digitaal vlak. Tijdens het overleg in Pittsburgh van de TTC zal vooral aandacht zijn voor technologiestandaarden, groene technologie, de veiligheid van supply chains en data governance.

Volgens Reuters worden de onderhandelingen die binnenkort in de VS starten, in het voorjaar van 2022 in Brussel voortgezet.