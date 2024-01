Google gaat binnenkort generatieve AI-functionaliteit aanbieden in Google Search, zo geeft de techgigant aan. De functionaliteit is echter voorlopig nog niet beschikbaar in de Europese Unie.

Met de introductie van de standaard ingebouwde generatieve AI-functionaliteit in zijn zoekmachine wil Google gebruikers helpen antwoorden te verzamelen uit verschillende bronnen en soorten content. Voorbeelden hiervan zijn artikelen, video’s en foto’s. De bedoeling is daarbij kennis te extraheren en de generatieve AI-functionaliteit deze informatie te laten samenvatten.

De generatieve AI-functionaliteit zal overigens niet bij iedere zoekopdracht worden gebruikt, geeft senior director productmanagement Lou Wang van Google aan tegenover Tweakers. “Het doel is niet om de bestaande functie van snippets te vervangen. Die snippets geven antwoord op simpele vragen.” Zoals hierboven al aangegeven, wordt de generatieve AI alleen ingezet voor verdiepende antwoorden.

Beperkingen latere uitrol in EU

Welk AI-model Google precies gaat gebruiken voor de generatieve AI-functionaliteit in de zoekmachine, is niet bekend. Daarnaast heeft de functionaliteit ook beperkingen. Op dit moment werkt het alleen nog in het Engels en alleen in de VS.

Verder kondigt de techgigant aan dat de uitrol naar ‘bepaalde regio’s’, zoals de Europese Unie, voorlopig nog niet plaatsvindt. Dit vanwege de daar geldende wet- en regelgeving. Ook de generatieve AI-tool Bard was bij zijn introductie vorig jaar pas later in onze regio beschikbaar. In de VS is de functionaliteit nu wel voor iedereen beschikbaar.

Introductie Circle to search-feature

Naast de aankondiging van de integratie van generatieve AI in Google Search, liet Google ook een andere nieuwe functie zien. Met ‘Circle to search’ kunnen gebruikers lang op de Home-knop van een (mobiel) device of op de gebarennavigatie drukken. Deze nieuwe feature is een van de prominente onthullingen geweest bij de introductie van de Samsung Galaxy S24-lijn deze week. Ook de Pixel 8 van Google zelf wordt met deze innovatie uitgerust.

Vervolgens kunnen zij tekst of objecten omcirkelen op het scherm. Dit wordt daarmee onderdeel van een zoekopdracht, die behalve de uitgeknipte afbeelding ook tekst kan bevatten.