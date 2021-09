Dell introduceert emulatieplatform voor quantum computing

Dell Technologies heeft een emulatieplatform voor quantum computing ontwikkeld. Met dit platform kunnen onderzoekers ‘hybride’ algoritmes creëren die zowel circuits op basis van quantum computing als traditionele hardware voor rekenkracht gebruiken.

Hoewel er hard wordt gewerkt aan echte quantum computers, is deze technologie op dit moment nog niet echt geschikt voor het uitvoeren van grootschalige supersnelle rekenprocessen en het ontwikkelen van algoritmes. Wel is het mogelijk deze processen te emuleren of te simuleren. Deze emulators en simulators maken het mogelijk om zogenoemde quantum-algoritmes op klassieke compute hardware te draaien. Hierdoor kunnen onderzoekers standaard servers of cloudgebaseerde infrastructuur inzetten voor het testen van quantum-code en verbeteringen zoeken.

Introductie quantum-emulatieplatform

Voor het faciliteren van dit geëmuleerde quantum-onderzoek heeft Dell Technologies nu een eigen emulatieplatform ontwikkeld. Dit platform moet het draaien, testen en ontwikkelen van quantum algoritmes gaan versimpelen.

De techgigant legt de nadruk op dat het hierbij draait om een emulatieplatform en niet om een simulatieplatform. Volgens Dell Technologies repliceert een simulatieplatform alleen quantum circuits. Een emulatieplatform herbouwt zowel de quantum circuits als de klassieke rekenkrachtelementen van een quantum computeromgeving. Dit biedt een realistischere ontwikkelomgeving dan een simulator. Met een emulator kunnen uiteindelijk algoritmes worden ontwikkeld die in een later stadium makkelijker naar een echte quantum computeromgeving kunnen worden overgebracht.

Onder de motorkap

Het platform bestaat concreet uit de commerciële PowerEdge R740xd datacenterserver met twee Intel 2nd Generation Xeon Scalable CPU’s. Verder komt het platform met tot 24 NVMe flash drives voor storage en de capaciteit om een deel van de data op te slaan op Intel Optane DC Persistent Memory. De echte emulatie-omgeving wordt gemaakt met behulp van de Qiskit Runtime-oplossing van IBM. Deze oplossing gebruikt containers waarmee onderzoekers efficiënter algoritmes kunnen draaien.

Voordelen platform

De voordelen van het nu uitgebrachte hybride emulatieplatform voor quantum-berekeningen zijn volgens Dell Technologies onder meer dat onderzoekers hiermee makkelijker volgordes van quantum code kunnen draaien zonder al te veel vertraging. Daarnaast kunnen zowel quantum als klassieke rekencircuits in dezelfde omgeving worden geëmuleerd. Het platform moet ook een interessant alternatief zijn voor soortgelijke oplossingen en toepassingen van concurrenten.