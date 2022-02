‘Salesforce werkt aan NFT-clouddienst’

Salesforce heeft plannen voor het ontwikkelen van een clouddienst voor non-fungible tokens (NFT’s). Dat stelt CNBC op basis van bronnen.

Volgens CNBC hebben CEO’s Marc Benioff en Bret Taylor het plan tijdens een medewerkersbijeenkomst gedeeld. Met de dienst kunnen kunstenaars content maken, om het op een digitale marktplaats als OpenSea uit te brengen.

NFT’s zijn niet-inwisselbare en onvervangbare digitale eigendomscertificaten die met blockchaintechnologie aan digitale items zijn verbonden. Deze digitale items zijn bijvoorbeeld een kunstwerk, een video of een game-item. Een bezitter van een NFT kan bewijzen dat hij de daadwerkelijke eigenaar van het digitale item is, aangezien hij het cryptografische token heeft dat aan het kunstitem is geassocieerd. De keys voor de uitwisseling van deze token zitten in een wallet.

Integratie in eigen ecosysteem

Daarnaast zou de CRM-gigant erover nadenken de tool ook in het eigen Salesforce-ecosysteem te integreren. Op deze manier zouden de NFT’s en de bijbehorende transacties ook daar kunnen worden beheerd. Hierdoor zouden digitale marktplaatsen als OpenSea overbodig worden.

Geen reactie Salesforce

Salesforce heeft nog niet gereageerd op de geruchten, maar het is wel duidelijk dat de techgigant in NFT’s en bijbehorende ecosystemen is geïnteresseerd. Eind vorig jaar schreef de Mathew Sweezey, director of market strategy bij Salesforce, in een blog dat hij verwacht dat grote merken snel NFT’s gaan omarmen.