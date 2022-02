Cryptovaluta daalt razendsnel na Russische inval in Oekraïne

De waarde van bitcoin, ethereum en bijna elke grote cryptomunt kelderde na de aanval van Rusland op Oekraïne. Analisten schatten het totale verlies op 143 miljard euro.

De waarde van bitcoin daalde vannacht met ongeveer 8 procent. Ethereum kelderde met bijna 10 procent. De daling geldt voor bijna elke andere grote cryptomunt. Volgens marktanalist CoinMarketCap verloren alle cryptomunten gezamenlijk 143 miljard euro aan waarde sinds sinds de Russische inval van Oekraïne.

Snelle koerswijziging zijn voor cryptomunten de norm. In januari 2021 daalde ethereum met meer dan 20 procent in een dag tijd. Een koerswijziging van de volledige cryptomarkt is zeldzamer. De aanval van Rusland op Oekraïne speelt een overduidelijke rol.

Geld is de minste zorg

Een verlies van 143 miljard euro is opmerkelijk, maar op dit moment de minste zorg. Russische troepen zijn Oekraïne ingevallen. Er vinden meerdere explosies in Oekraïense steden plaats. Beelden tonen dat Russische militairen een Oekraïense vliegveld nabij Kiev bezetten. In de stad luidt het luchtalarm.

