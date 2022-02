Russische aanval op Oekraïne zet wereldwijde chipindustrie onder druk

De inval van Rusland in Oekraïne raakt de chipindustrie. Chipfabrikanten laten wereldwijd weten dat de toeleveringsketen is verstoord.

Russische troepen zijn Oekraïne binnengetrokken. Er vinden explosies plaats in meerdere Oekraïense steden. Iedereen die zich verzet, werd door Poetin bedreigd met “consequenties die nog nooit in jullie geschiedenis zijn voorgekomen“. De VS, Europese Unie en Nederland bereiden zich voor om sancties tegen Rusland te treffen. China steekt de kop in het zand en roept wereldleiders op tot “voorzichtigheid”.

De wereldwijde chipindustrie staat onder druk. Oekraïne levert 90 procent van alle neon die Amerikaanse chipfabrikanten gebruiken. Neon is onmisbaar voor de lithografiesystemen waarmee chips worden geproduceerd. Rusland is verantwoordelijk voor 35 procent alle palladium die de VS gebruikt. Dit materiaal is noodzakelijk voor sensoren en memory chips.

“De beschikbaarheid van materiaal is al krap”, stelt een anonieme insider van de Japanse chipindustrie tegenover Reuters. “Extra druk op leveranciers kan de prijzen (van chips, red.) nog verder verhogen.”

Reactie van ASML, Intel en TSMC

ASML, Samsung Electronics en Intel maakten gisteren bekend dat er alternatieve leveranciers voor neon worden onderzocht. Micron Technology, een Amerikaanse fabrikant van memory chips, zegt reeds met alternatieve leveranciers samen te werken.

Sinds 2014 kopen sommige fabrikanten hun neon buiten Oekraïne. In dat jaar annexeerde Rusland de Krim, een Oekraïense regio. De spanning spoorde chipfabrikanten aan om alternatieve leveranciers te vinden. SK Hynix, een Zuid-Koreaanse fabrikant, liet vorige week weten dat er meer dan genoeg materiaal is ingeslagen.

De Taiwanese minister van Economische Zaken beweert dat de inval van Rusland geen impact heeft op de toeleveringsketen van de Taiwanese chipindustrie. TSMC weigerde te reageren op vragen over de situatie.

