‘WeWork geeft voorkeur aan financiering van JPMorgan Chase’

WeWork, een bedrijf dat gedeelde kantoren aanbiedt, geeft de voorkeur aan een financieringspakket geleid door JPMorgan Chase boven die van het Japanse SoftBank. WeWork heeft al sinds 2018 flinke geldproblemen.

WeWork verloor in 2018 maar liefst 1,9 miljard dollar. In de eerste helft van dit jaar gaf het nog eens 2,36 miljard dollar uit, schrijft Reuters. Daarmee is het bedrijf bijna door zijn geld heen. WeWork zou deze week bovendien minstens tweeduizend mensen ontslaan.

Ook besloot het bedrijf eerder al om een beursgang te annuleren. Onder investeerders ontstonden namelijk zorgen over de waardering en het zakelijk model van WeWork.

Aanbod JPMorgan Chase

Het bedrijf heeft dus geld nodig, en er zijn ook groepen die dat willen bieden. JPMorgan Chase zou een financieringspakket van bijna 5 miljard dollar (4,54 miljard euro) hebben aangeboden, melden ingewijden tegenover Bloomberg.

Het gaat specifiek om een kredietpakket, wat dus betekent dat WeWork een schuld krijgt bij JPMorgan Chase. Dat pakket omvat mogelijk 2 miljard dollar aan ongedekte leningen met een coupon van 15 procent.

Maar ook SoftBank is dus met een voorstel gekomen. WeWork kan meerderheidsbelang aan de Japanse organisatie verkopen. SoftBank heeft al een ongeveer een derde van het bedrijf in handen.

Waarom niet SoftBank?

Volgens de ingewijden geeft WeWork dus de voorkeur aan de deal met JPMorgan Chase. WeWork maakt die keuze omdat de deal met JPMorgan Chase voorkomt dat belangrijke private aandeelhouders minder eigendom hebben in het bedrijf.

Gaat WeWork met SoftBank in zee, dan is dit wel het geval. Het pakket dat het Japanse bedrijf in gedachten heeft, maakt zijn aandeel in WeWork significant groter en verkleint de invloed van WeWork-medeoprichter Adam Neumann.

Neumann was tot vorige maand CEO van het bedrijf. Hij werd in september echter vervangen door Artie Minson en Sebastian Gunningham, die al bij het bedrijf werkten. Zij nemen nu samen de rol van CEO op zich.