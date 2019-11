Sharp lanceert Notebook Device Management-dienst

IT-afdelingen die veel apparaten moeten inrichten en beheren, kunnen daar veel tijd aan kwijt zijn. Met de nieuwe Notebook Device Management-dienst van Sharp moet de hoeveelheid werk voor Dynabook-notebooks flink verminderd worden.

De Notebook Device Management-dienst van Sharp moet IT-afdelingen ontzorgen als het gaat om het beheer van notebooks. De dienst, die in samenwerking met IT-bedrijf CTS IT werd gemaakt, is specifiek ontwikkeld voor de Dynabook-serie van het bedrijf.

Kortere wachttijden en minder werk

Via Notebook Device Management kunnen IT-afdelingen notebooks inrichten en beheren. IT-beheerders worden niet alleen ondersteund bij het uitleveren van de laptops, maar ook bij het oplossen van gebruikersproblemen en reparatiewerkzaamheden. Daarmee worden downtime en wachttijden verminderd en kunnen gebruikers snel weer aan het werk.

“Wij zien de kantooromgeving veranderen. Apparatuur wordt steeds slimmer en daarmee ook belangrijker binnen de bedrijfsvoering. Het is daarom erg belangrijk dat wanneer apparatuur door een storing getroffen wordt, die zo snel mogelijk wordt opgelost”, aldus Peter Hoorn, Managing Director van Sharp Electronics Benelux.

IT-beheerders kunnen via een cloud-portaal profielen per gebruiker of afdeling aanmaken. Daarmee wordt onder meer de toegang tot software-applicaties toegewezen. Dat is bijvoorbeeld handig als een grote groep gebruikers toegang moet krijgen tot specifieke applicaties.

Dynabooks

Sharp onthulde zijn Dynabook-laptops in 2018, maar pas in juli dit jaar verschenen de eerste exemplaren in Europa. Dat waren de Portégé X30-F en Tecra X40-F. Beide laptops hebben Windows 10 Modern Standby, dat gebruikmaakt van de netwerkverbinding die beschikbaar is. Daardoor moeten de laptops altijd online en up-to-date blijven.

De laptops hebben verder de 8ste generatie Intel Core i-processoren en het nieuwe Intel Optane Memory. Beide apparaten zijn uitgerust met Wifi 6 en bevatten een zelf ontwikkeld BIOS, TPM 2.0 security-chip en specifieke security-toepassingen als Secure Launch.

Met het nieuwe Notebook Device Management zet Sharp een volgende stap in zijn transformatie naar IT-leverancier. Die transformatie is al even bezig en heeft al voor groei binnen het bedrijf gezorgd, zo liet CEO Europa Jun Ashida eerder tegenover Techzine weten.