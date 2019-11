Microsoft Fluid Framework nu in openbare preview

Microsoft heeft een preview van Fluid Framework Technology voor Microsoft 365 beschikbaar gemaakt, zodat gebruikers met een werk- of schoolaccount van Microsoft de oplossing kunnen testen.

Focus op samenwerking

Het Fluid Framework is een nieuwe technologie en set van ‘ervaringen’ die de samenwerking en communicatie tussen apps moeten bevorderen, aldus Microsoft.

Het aanbod omvat drie belangrijke aspecten, namelijk: het bewerken van web- en documentinhoud door meerdere personen, toegang tot een componentmodel voor documenten en het gebruik van intelligente agents.

Het documentmodel stelt auteurs in staat om content te deconstrueren in verschillende ‘blokken’ en deze te gebruiken voor verschillende toepassingen. Dit biedt gebruikers een flexibelere benadering voor het maken van en samenwerken aan documenten, aldus Microsoft.

De intelligente agents zijn in staat om samen met mensen te werken om tekst te vertalen, inhoud op te halen, bewerkingen voor te stellen, en nalevingscontroles uit te voeren, om gebruikers te helpen bij het creëren en co-creëren van documenten.

Naast de publieke preview heeft Microsoft een privé-preview voor ontwikkelaars aangekondigd, waarvoor geïnteresseerde partijen zich online kunnen aanmelden.

Microsoft 365 verbeteren

Microsoft verwacht dat deze functies de gebruikerservaring van de verschillende apps en use cases binnen 365 keer zullen verbeteren.

In een blogbericht schrijft Dan Zarzar van Microsoft: “Na verloop van tijd verwachten we dat deze mogelijkheden zullen verschijnen in Microsoft 365, inclusief binnen chat in Teams, mail in Outlook, portals in SharePoint, notities in OneNote en documenten in Office.

Volgens Microsoft benadrukt Fluid Framework een nieuwe benadering van werkplektools die teams en individuen in staat stellen sneller en efficiënter samen te werken, en die uiteindelijk zijn gebaseerd op nieuwe manieren van werken. De uitgebreide aanpak van de leverancier omvat ook Teams, de communicatiedienst voor chats, vergaderingen en calls.

Het aanbod van Fluid Framework werd voor het eerst aangekondigd op Build 2019, de ontwikkelaarsconferentie van de leverancier die eerder dit jaar in Seattle werd gehouden.