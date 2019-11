HP wijst overnamebod van Xerox af

HP Inc. heeft besloten zich vooralsnog niet te laten overnemen door concurrent Xerox. Xerox bood begin november 33,5 miljard dollar (ongeveer 30 miljard euro) voor de printerfabrikant, maar dat bod zou niet voldoende zijn geweest.

HP heeft in een brief aan John Visentin, CEO en vicevoorzitter van de raad van bestuur bij Xerox, de beweegredenen van het bedrijf om het bod niet te accepteren gedeeld, schrijft Silicon Angle. De raad van HP heeft “unaniem besloten dat HP met het bod significant ondergewaardeerd wordt en het bod niet het beste is voor de aandeelhouders van HP”.

Volgens de brief was het aanbod bovendien gebonden aan veel voorwaarden en was het voorstel erg “onzeker”. Zo kan er flink wat impact ontstaan door “grote schulden op de aandelen van het gecombineerde bedrijf”, aldus HP.

Het bod van Xerox bestond uit 22 dollar per aandeel, wat 20 procent meer zou zijn dan de aandelenprijs van HP op 5 november.

Geruchten over onenigheid

Er waren vorige week al geruchten dat de twee bedrijven het niet eens konden worden over het overnamebod. HP en Xerox zouden onenigheid hebben over hoe ze gecombineerd kunnen worden.

De twee bedrijven zouden onder meer meningsverschillen hebben over wie er als koper aangemerkt wordt in de overeenkomst en welk managementteam het pro forma-bedrijf moest gaan leiden. Ook was er onenigheid over welk bedrijf een gezondere onderliggende organisatie heeft.

Xerox zou HP vier weken willen geven om elkaars boeken na te lopen, maar dat is er dus niet van gekomen.

Deur staat nog open

HP heeft de deur de afgelopen tijd echter wel op een kier laten staan. Het bedrijf zei onder meer dat het van mening is dat het “met inhoudelijke betrokkenheid van het management van Xerox en toegang tot zorgvuldigheidsinformatie over Xerox snel de waarde van een mogelijke transactie kunnen waarderen”.

Ook zei HP dat het “klaar blijft staan om contact op te nemen om het bedrijf en de waarde van een combinatie beter te begrijpen”. Het kan dus zijn dat het alsnog tot een overname komt, maar dat HP simpelweg een betere prijs hoopt te krijgen voor zijn organisatie.