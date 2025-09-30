HP wil veiligste laptops en printers ter wereld hebben

HP legt al meer dan een decennium veel nadruk op cybersecurity. Niet als aanbieder van securityplatformen zoals je die kent van onder andere Cisco, Crowdstrike, SentinelOne en Check Point, maar specifiek op het gebied van de hardware die het bedrijf maakt. Met name laptops en printers hebben behoorlijk wat security-verhogende zaken aan boord. We gingen in gesprek met HP om hier meer over te horen.

Iedereen die zich heeft verdiept in cybersecurity zal het concept van gelaagde security wel kennen. Dit houdt in dat organisaties op meerdere lagen van de organisatie security-oplossingen moeten inzetten om een zo goed mogelijke bescherming te krijgen. Denk onder andere aan DNS-, cloud-, browser-, e-mail- en endpoint security.

HP biedt diepere endpoint-security

Bij endpoint security draait het vaak om het analyseren van telemetrie op softwareniveau. Denk aan detectie van verdacht gedrag van applicaties, inkomende aanvallen, ransomware en ander malware, om vervolgens te proberen om deze zaken te mitigeren.

HP biedt in laptops en printers ook endpoint-security aan, maar richt zich dan veel meer op de hardware en zaken zoals BIOS in de endpoints. Zo is er een Enterprise Security Chip, een fysiek stukje hardware dat in de apparaten zit en onder andere PQC (Post-Quantum Cryptografie) biedt, waarmee het bestand is tegen aanvallen vanaf quantumcomputers. Daarnaast controleren HP-endpoints bij opstarten altijd of BIOS en image niet corrupt zijn.

Hierover (en bijvoorbeeld ook over de impact van wet- en regelgeving op dit gebied) hebben we het in de podcast van deze week uitgebreid met Jeroen de Meer (Manager Print Category Benelux) en Pelle Aardewerk (Cybersecurity Consultancy Lead EMEA) van HP. Luister dus snel naar deze nieuwste aflevering van Techzine Talks!

