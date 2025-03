HP voegt meer AI en PQC toe aan printers

Printers en multifunctionals ontkomen ook niet aan de opkomst van zaken zoals AI en Post-Quantum Cryptography (PQC). HP doet vandaag enkele aankondigingen hierover. We bespreken ze kort in dit artikel.

Aangezien er op printers en multifunctionals veel met tekst gewerkt wordt, is de toevoeging van AI op zich best logisch. De scanner van een MFP ziet heel veel tekst voorbijkomen en kan deze ook lezen dankzij OCR. Dan is het toevoegen van een toefje AI aan het scannen van documenten best nuttig. HP kondigt vandaag twee nieuwe toepassingen aan.

De eerste toepassing heeft te maken met het scannen naar een emailadres. Dat is een veelgebruikte feature van MFP’s. Als je dit veel doet, dan is het echter lastig om deze scans snel terug te vinden. Vaak is de titel van de email iets generieks en is het verder nergens duidelijk wat de inhoud van de scan is. Met het toevoegen van AI aan het scanproces is het mogelijk om dit probleem op te lossen. Hieronder zie je hoe dit eruitziet.

Een andere AI-toepassing die HP vandaag aankondigt is de mogelijkheid om delen van een scan onleesbaar te maken. Zeker in omgevingen waar veel persoonlijke data verwerkt wordt, kan dit interessant zijn.

PQC, op een printer

Een andere opvallende aankondiging van HP binnen het printingportfolio is de HP LaserJet Enterprise 8000 Series. De HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801, Mono MFP 8601 en de LaserJet Pro Mono SFP 8501 zijn namelijk de eerste printers die voorzien zijn van Post-Quantum Cryptography, oftewel PQC. Hiermee moeten ze aanvallen uitgevoerd met behulp van quantumcomputers af kunnen slaan. Dit doet het met behulp van een ASIC-chip die hier specifiek voor ontworpen is. Vorig jaar deed HP hetzelfde voor de zakelijke pc-lijnen die het voert.

