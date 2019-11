‘HP en Xerox zijn het niet eens over overnamebod’

HP inc. en Xerox zouden grote meningsverschillen hebben over het overnamebod dat vorige week werd uitgebracht. De twee bedrijven zijn het niet eens over hoe ze gecombineerd kunnen worden.

Het nieuws komt van Bloomberg, dat diverse ingewijden citeert. Die bronnen stellen dat de twee bedrijven wel goede redenen zien om samen te gaan, maar het niet eens kunnen worden over details.

Zo zou er onenigheid zijn over wie de koper en wie de verkoper is in deze overeenkomst. Xerox bracht vorige week het bod van 22 dollar (19,95 euro) per aandeel uit, maar dat betekent dus niet per definitie dat het ook als koper wordt aangemerkt in de overeenkomst. Het bod is bovendien opvallend, omdat Xerox bijna drie keer kleiner is dan HP als er naar marktwaarde gekeken wordt.

Daarnaast zouden de twee concurrenten het niet eens kunnen worden over welk managementteam het pro forma-bedrijf moet gaan leiden en welke bedrijf een gezondere onderliggende organisatie heeft.

Vier weken

De ingewijden stellen verder dat Xerox HP vier weken wil geven om elkaars boeken na te lopen. Door onderzoek te doen kunnen de twee bedrijven afwegen wat de voor- en nadelen zijn van een acquisitie. Ook worden kostenbesparingen als gevolg van een fusie onderzocht.

Of dit voldoende tijd is voor HP om daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met zijn concurrent is onbekend. De ingewijden stellen wel dat HP in september een geheimhoudingsverklaring heeft aangeboden aan Xerox. Dat is vaak een voorwaarde van een zogeheten due diligence-onderzoek. Die geheimhoudingsverklaring werd echter geweigerd.

Eerder zei HP al dat het gesprekken heeft met Xerox over een mogelijke fusie. “We hebben overwogen wat er nodig zou zijn om een transactie te verdienen. Gisteren hebben we een voorstel ontvangen”, aldus het bedrijf vorige week. HP zei toen vooral ook “weloverwogen” te blijven handelen, “met discipline en oog voor wat in het beste belang is van al onze aandeelhouders”.

Gerucht niet bevestigd

Een woordvoerder van HP weigerde tegenover Bloomberg te reageren. De woordvoerder van Xerox reageerde niet op vragen, mogelijk omdat deze buiten kantooruren werden gesteld.