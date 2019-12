EU-regels voor regelmatige updates in 2021 van kracht

Leveranciers van onder meer telefoons en televisies krijgen van het kabinet de plicht om een bepaalde periode lang software-updates te geven. Op dit moment worden er veel apparaten verkocht waarbij updates na korte tijd stoppen, waardoor deze producten snel (en onnodig) verouderen.

Het nieuwe wetsvoorstel volgt daarmee Europese regels die op initiatief van Nederland zijn ingericht. Vanaf 2021 moeten verkopers er garant voor staan dat een apparaat ‘minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop’. Dat betekent dat er dus regelmatig software- en beveiligingsupdates moeten worden uitgerold. Op dit moment is er nog geen regelgeving die dit verplicht stelt.

,,Consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten’’, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Keijzer stelt dat de snelle groei van de markt voor bijvoorbeeld slimme tv’s en wasmachines voordelen biedt voor consumenten, maar het is tegelijkertijd vaak niet duidelijk waar je als consument terecht kunt als een slim apparaat niet meer werkt.

Periode nog onbekend

De updates moeten verplicht worden voor een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’. Hoe lang is moet nog duidelijk worden binnen afzienbare tijd. De wet zal geldig zijn in de hele EU, en bovendien wordt de verkoper verantwoordelijk gehouden als er iets mis gaat, niet de fabrikant of de softwareleverancier. Dit voorkomt dat verkopers hun handen wassen in de onschuld en dat leveranciers ongestoord hun gang kunnen blijven gaan. Verder betekent dit ook dat de plicht geldt voor alle spullen en digitale diensten die in Europa worden verkocht, ook van leveranciers buiten de EU dus.

Het AD meldt dat eerder dit jaar uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat vooral goedkope smartphones veel te weinig updates krijgen. Leveranciers van Android-smartphones als Huawei, Xiaomi en Sony worden volgens de Consumentenbond maar zelden geüpdatet. Dit leidt er behalve prestatieverlies ook toe dat de toestellen veel sneller onveilig worden voor gebruikers.