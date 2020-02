Microsoft komt mogelijk met organisatietool Spaces voor Outlook

Alle agenda’s, notities en bestanden van leden van een groep overzichtelijk bij elkaar hebben onder één app: Microsoft lijkt een dergelijke functie te willen introduceren met Spaces, wat moet gaan debuteren onder Outlook.

Eind 2019 werd duidelijk dat Microsoft ook al druk werkte aan een management tool voor groepen, maar dat zou komen als service van Microsoft 365. De uitgebreidere versie van Teams, genaamd Project Cortex, zou informatie betreffende kalenders, contacten en bestanden middels bestaande Office-apps kunnen voorleggen aan een grotere groep. Onder die apps werd ook Outlook geschaard.

Specifiek voor Outlook

Toch lijkt Spaces vooralsnog specifiek voor Outlook te zijn, aangezien de eerste aspecten enkel zichtbaar zijn als gebruikers (ingelogd in hun Microsoft-account) naar de url van Outlook gaan met de extensie van Spaces daarachter. Weliswaar krijgen de meeste gebruikers te zien dat die pagina momenteel onder constructie is, middels devtools zijn sommigen er in geslaagd om toch al een duidelijkere preview te krijgen.

Een video van wat Spaces precies is, is ook terug te vinden op de pagina: gemaakt door Microsoft zelf. Toch wil de techgigant weinig loslaten over de mogelijke komst van de service. Microsoft houdt vast aan het standaard ‘er worden geen uitspraken gedaan over geruchten of speculaties’. Wanneer de daadwerkelijke release van Spaces zal zijn is dus nog niet bekend, net zomin als hoe Microsoft de service wil laten functioneren als ook Project Cortex een soortgelijke functie zal vervullen.