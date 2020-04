Apple’s nieuwe macOS-functie verlengt batterijduur

Apple heeft in de nieuwste versie van macOS Catalina (10.15.5) een functie geïntroduceerd om de levensduur van de accu te verlengen. De functie dook voor het eerst op in de ontwikkelaarspreview van de nieuwste update.

De Battery Health Management-functie meet de batterijtemperatuur en analyseert ook hoe gebruikers hun MacBook-accu opladen. Zo kan de feature achterhalen of de gebruiker zijn MacBook constant aan de oplader heeft zitten of dat het apparaat wordt opgeladen in korte oplaadsessies. Wanneer deze gegevens bekend zijn, neemt Apple maatregelen om het batterijgebruik te optimaliseren.

Eén van de maatregelen kan zijn dat de MacBook niet meer volledig wordt opgeladen als de gebruiker de laptop bijna altijd aan het stroom heeft liggen. Door in te grijpen kan Apple ervoor zorgen dat de accu van de MacBook langer in leven blijft. Deze functionaliteit is volgens Six Colors momenteel alleen beschikbaar voor MacBooks die beschikken over een Thunderbolt 3-poort. In de praktijk betekent dat alle MacBook Pro’s vanaf eind 2016 en alle Retina MacBook Air-modellen. Het is bewezen dat het continu volledig opladen van een moderne laptopbatterij de batterijduur flink kan verminderen.

De functie is ontworpen om voornamelijk op de achtergrond te draaien en een zo’n klein mogelijke impact te hebben op de oplaadtijd van het apparaat. De systeemprestaties zouden met de ingeschakelde functie niet moeten veranderen. Op de nieuwste versie van macOS Catalina, 10.15.5, is het Battery Health Management automatisch ingeschakeld. Het is wel mogelijk om de functie uit te schakelen via de Energiestand-instellingen. Uiteindelijk is het nog niet duidelijk hoeveel impact de nieuwe toevoeging aan macOS daadwerkelijk heeft op de batterij.