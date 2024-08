Release van macOS Sequoia vervroegd naar september

De release van Apple’s besturingssysteem macOS Sequoia staat volgens geruchten mogelijk al voor komende maand op de planning. Waarschijnlijk om tegelijkertijd met iOS 18, tvOS 18 en watchOS 11 uit te komen.

De release van macOS 15 of de Sequoia-versie in de maand september is opmerkelijk, geeft 9to5mac aan. Dit aangezien de macOS-releases meestal in oktober-november plaatsvinden, tegelijk met de prestentatie van nieuwe MacBook-modellen.

Dit jaar zou de techgigant de release van macOS Sequoia willen laten samenvallen met die van iOS 18 en de andere besturingssystemen als tvOS 18 en watchOS 11. Dit om de beloofde crossplatformfuncties uit te laten komen.

Crossplatformfunctionaliteit

Onder deze crossplatformfucties bevindt zich onder meer iPhone Mirroring waarmee eindgebruikers hun iPhone via een Mac kunnen besturen en beheren. Daarnaast heeft macOS Sequoia ook functionaliteit als een nieuwe Passwords-app die wachtwoorden uit iOS 18 en iPadOS 18 synchroniseert.

MacOS Sequoia heeft in eerste instantie nog niet de Apple Intelligence AI-functionaliteit. Voor iOS wordt de functionaliteit ook later dan september verwacht, namelijk voor release in iOS 18.1. Deze functionaliteit wordt wel verwacht in de eerste update naar versie 15.1 van Sequoia.

Overige aankondigingen

September belooft een drukke maand te worden voor Apple. Zo worden in september ook verschillende nieuwe aankondigingen verwacht, zoals de introductie van de iPhone 16, de Apple Watch Series 10 en de AirPods series 4 en daarbij behorende software.