Windows 10 May 2020-update nu algemeen beschikbaar

Microsoft heeft de May 2020-update van Windows 10 algemeen beschikbaar gemaakt. Het uitrollen van de update voor het besturigssysteem volgt enkele weken nadat deze beschikbaar werd gemaakt voor developers.

Microsoft rolt grotere updates voor het OS al geruime tijd uit in fases, waarbij eerst de OEM’s en daarna developers de kans krijgen de nieuwste features uit te proberen. Na een periode van meestal een paar weken, volgt ook het uitrollen van de update voor het algemene publiek.

Grote verrassingen in de lijst met nieuwe features zijn er vanwege eerdere builds niet, maar wel komt de update met een aantal nuttige verbeteringen. Zo is het minder omslachtig geworden om bluetooth-apparaten te koppelen (voorheen moesten gebruikers door tal van settings klikken, nu gaat het via de notificatie-tab). Ook is het mogelijk om meer apps automatisch te heropenen na een herstart van het systeem.

Voor gamers is de nieuwe update voor Windows 10 ook interessant, aangezien de 19041-build gepaard gaat met een aantal DirectX 12 Ultimate features én het kunnen tweaken van de Xbox Game Bar. Third-party widgets kunnen nu worden toegevoegd, waardoor gebruikers de bar volledig kunnen personaliseren.

De mei 2020-update van Windows 10 zal gedurende deze week worden uitgerold, maar zou per direct beschikbaar moeten zijn voor gebruikers die versie 1903 of versie 1909 van het besturingssysteem gebruiken.