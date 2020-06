Microsoft begint met automatische uitrol Edge Chromium

Microsoft is begonnen met het automatisch installeren van de op Chromium-gebaseerde Edge-browser op alle Windows 10-pc’s. Deze stap maakt onderdeel uit van de Mei 2020 Update.

Microsoft kondigt aan dat de browser naar Windows 10-gebruikers wordt uitgerold via Windows Update. Dit betekent ook dat de browserupdates geen vast onderdeel meer zijn van de maandelijkse Windows-updates. De nieuwe browser van Microsoft volgt het updateschema van Chromium waardoor elke zes weken een nieuwe versie van Edge wordt uitgebracht.

De browser wordt automatisch geïnstalleerd voor gebruikers van versie 1803 en hoger. Oude versies van Edge worden daardoor ook automatisch vervangen. Bedrijven die niet willen overstappen naar de nieuwe versie van Edge kunnen gebruikmaken van een Blocker Toolkit.

De nieuwe versie van de Edge-browser werd al in 2018 aangekondigd en werd afgelopen januari uiteindelijk uitgebracht. De nieuwe versie van Edge neemt automatisch alle instellingen, favorieten en wachtwoorden over van de vorige versie.

Verbeteringen Edge

Microsoft heeft de afgelopen maanden meer functies toegevoegd aan de Edge-browser. Eind mei is bekendgemaakt dat gebruikers nu ook browserextensies kunnen synchroniseren tussen verschillende apparaten. Ook beschikt Edge over Collecties waarmee je fragmenten van een webpagina, of complete webpagina’s, in collecties kunt toevoegen via drag and drop.