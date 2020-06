Google experimenteert met kortere URL’s in Chrome

In de developer channels van Google Chrome is een nieuwe manier van afkorten van URL’s in de browser teruggevonden. Websites zouden niet langer de volledige URL in de balk tonen, maar worden afgekort tot de originele domeinnaam.

Het is niet voor het eerst dat Google een dergelijke feature uitprobeert in Chrome. Eind 2018 probeerde de techgigant het ook al, maar trok de feature uiteindelijk in toen gebruikers de vorm waarin het werd aangeboden niet op prijs stelden. In een eerdere versie werden subdomeinen ‘www’ en ‘m’ automatisch weggelaten, net als ‘http’ en ‘https’. Twee weken later werd ook een aanpassing doorgevoerd waardoor zoekresultaten in Google afgekort werden getoond in de URL-balk, maar ook die feature hield geen stand.

In de nieuwe opgedoken versie zou wederom een website-URL worden afgekort tot enkel de domeinnaam, maar kan de volledige URL wel zichtbaar worden als je de muis op de zoekbalk houdt (zonder te hoeven klikken). Een andere optie die wordt getoond is die waarbij de volledige URL enkel wordt verkort als er ergens op de bezochte pagina wordt geklikt.

Een reden voor het wederom experimenteren met de functie geeft Google niet, maar begin dit jaar gaf Livvie Lin (Chromium software engineer) wel een hint. Het tonen van een volledige (en soms onoverzichtelijke) URL zou het makkelijker maken om voor de gek gehouden te worden met een neppe website, terwijl een verkorte direct duidelijkheid zou bieden.