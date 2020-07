Samsung en Logitech komen met hardware voor kantoor- en thuiswerk

Logitech for Business en Samsung Benelux gaan samen hardwarebundels uitbrengen ter ondersteuning van het werken op kantoor en thuis.

Het gaat om bundels met onder andere monitoren, headsets en webcams (in verschillende prijsklassen), welke aan resellers worden aangeboden. Een tweesplitsing vindt plaats op het gebied van werkplekken; ééntje voor persoonlijk en één voor vergaderruimtes. Laatstgenoemde zal drie verschillende prijsklassen kennen, de werkplek vier.

Afhankelijk van het budget van een organisatie (of de grootte van een vergaderruimte) kan een vast pakket worden aangeschaft dat is geoptimaliseerd voor een bepaalde schaal. Daarnaast is het mogelijk om een aantal optionele accessoires toe te voegen aan de bundel, zoals meer externe microfoons, camera mounts en een wall mount voor de TV.

Niet alleen wordt met de vaste bundels gegarandeerd dat alle apparaten in de praktijk goed met elkaar werken, ook wordt er met zekerheid gezegd dat bepaalde softwarepakketen zullen werken met de geleverde apparatuur. Daarbij valt te denken aan Google Meet, videoconferencing-app Zoom en communicatietool Microsoft Teams.