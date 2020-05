Asus onthult nieuwe Google Meet-hardware voor kantoren

Asus kondigt nieuwe videoconferentie-hardware aan die is ontworpen voor Google Meet. De nieuwe hardware bestaat uit een kleine computer waarop de videocalls draaien, een externe luidspreker en eventueel ook een camera en een touchscreen.

De computer, met de naam Google Meet Compute System, beschikt over een Intel Core i7-processor, 128 GB SSD en een magnetisch chassis. Hiermee kan je de computer makkelijk bevestigen aan de meegeleverde bureaustandaard, of gemakkelijk uit het zicht monteren. Ook beschikt de computer over een aantal porten waaronder drie USB-A aansluitingen, 2 USB-A aansluitingen met BC 1.2 oplaadfuncties en één USB-C aansluiting.

Klanten kunnen uit verschillende kits kiezen. Met de Starter Kit en Small/Medium Room Kit krijgen bedrijven een camera met een gezichtsveld van 120 graden en de mogelijkheid om tot 4x in te zoom zonder de 720p beeldkwaliteit te verliezen. Deze kits zijn dan ook ontworpen voor kleinere vergaderingen van maximaal acht personen.

Large Room Kit

De Large Room Kit is ontworpen voor vergaderingen met maximaal 20 personen tegelijkertijd. De kit werkt volgens Asus goed samen met de PTZ Pro-2 camera van Logitech. Deze camera heeft een beeldkwaliteit van 1080p en biedt 10x zoom. Het is echter wel opmerkelijk dat de Large Room Kit niet standaard met de camera wordt geleverd. Asus geeft hierover aan dat bedrijven hun leverancier moeten benaderen voor de camera.

Zowel de Small/Medium Room Kit als de Large Room Kit worden ook geleverd met een apart touch screen scherm dat gebruikt kan worden om de vergadering te beheren.

Volgens 9to5Google kost de Starter Kit 1.915 euro, de Small/Medium Room Kit 2.320 euro en de Large Room Kit (zonder camera) 1.970 euro. De nieuwe hardware wordt in juni uitgebracht in 28 landen.