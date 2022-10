In september maakte Logitech een nieuwe headset voor hybride medewerkers bekend. De Zone Vibe 100 heeft een retailprijs van 120 euro. Volgens Logitech kunnen medewerkers het model urenlang zonder ongemak gebruiken voor heldere videoconferences en telefoongesprekken. In de afgelopen weken nam Techzine de proef op de som. We toetsten de Zone Vibe 100 om te bepalen of het model aan de verwachting voldoet.

Om te beginnen: de specificaties. De microfoon is uitklapbaar en het model draait op Bluetooth. De enige kabel is een USB-C-oplaadkabel. Daarbuiten werkt de Zone Vibe 100 draadloos. Op een volle batterij gaat de headset tot 20 uur mee.

Logitech ontwierp het model voor medewerkers regelmatig thuiswerken en videoconferencen of bellen. De fabrikant stelt dat de headset urenlang comfortabel kan worden gebruikt, een helder stemgeluid produceert en gebruiksvriendelijk werkt.

In de afgelopen weken testten we het model om te achterhalen of de stelling klopt. Inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat de Zone Vibe 100 een prima conferencing headset is voor zijn prijscategorie.

Waarom?

Externe apparaten zijn in een handomdraai verbonden. Je drukt op de zijknop, opent het Bluetooth-scherm van een device en selecteert ‘Zone Vibe 100’. De headset onthoudt meerdere apparaten. Naast een werklaptop kunnen medewerkers smartphones en andere privédevices aansluiten.

Het microfoongeluid is prima. Verwacht geen studiokwaliteit, want dat zal je in dit prijssegment niet vinden. De hoge tonen van de microfoon zijn helder. Je bent goed te verstaan tijdens videoconferences en belletjes.

Een van de grootste pluspunten is het gewicht. Het model weegt 185 gram. Dat is extreem licht voor een headset van dit formaat. Vanwege het gewicht is het makkelijk om te vergeten dat je de headset ophebt.

De oorkussens zijn gemaakt van traagschuim, een populair materiaal voor matrassen en bedkussens. Als gevolg zet de koptelefoon nauwelijks druk op het hoofd. Logitech beweerde tijdens de aankondiging dat het model dagenlang zonder ongemak gebruikt kan worden. Die bewering klopt als een bus.

De Zone Vibe 100 is verkrijgbaar in zwart, roze en wit.

Geluidskwaliteit versus comfort

Logitech is niet de enige fabrikant van comfortabele headsets. Meerdere concurrenten leveren vergelijkbare modellen, maar de kwaliteit varieert. Het probleem met comfortabele headsets is dat comfort ten koste kan gaan van audiokwaliteit.

Voert een koptelefoon weinig druk uit op het hoofd, dan kan dit betekenen dat de oorkussens onvoldoende tegen de oren aandrukken, waardoor de geluidsgolven van de speakers niet goed aankomen. Voert de koptelefoon te veel druk uit, dan komen de geluidsgolven goed aan, maar voelt het onprettig om koptelefoon urenlang op te hebben.

De truc is een juiste balans. Een goede koptelefoon hoeft geen druk uit te oefenen om geluidskwaliteit te leveren. Daarin speelt elk onderdeel een rol, van de speakers en oorkussens tot de hoofdband en drivers.

Met de Zone Vibe 100 weet Logitech de juiste balans te bereiken. De hoofdband zet nauwelijks druk op het hoofd, maar de oorkussens sluiten desalniettemin goed op de oren aan. Het geluid is verrassend warm voor een koptelefoon van dit prijssegment. Net zoals de microfoon leveren de speakers geen studiokwaliteit, maar de audio is goed genoeg voor muziek en films.

Conclusie

De Zone Vibe 100 maakt de beloftes van Logitech waar. Het gewicht en de pasvorm zijn uitstekend voor medewerkers die langdurig conferencen en thuiswerken. De retailprijs van 120 euro is niet goedkoop, maar in het partnerkanaal van Logitech vindt je voordeligere opties.

Een bijkomstig voordeel is dat medewerkers de headset na de werkdag kunnen gebruiken. De audiokwaliteit is voldoende voor muziek en films. Het model verbindt gemakkelijk met prive-apparaten en gaat tot 20 uur mee op een volle batterij.

