Microsoft stopt ondersteuning Internet Explorer 11 en Edge legacy

Microsoft gaat de ondersteuning voor zijn gefaalde browsers Internet Explorer 11 en Edge legacy beëindigen. In 2021 zullen de Microsoft 365-apps en -diensten de oude browsers niet meer ondersteunen. Uiteindelijk zal de techgigant zijn mislukte browsers om zeep helpen en het webontwikkelaars een stuk makkelijker maken.

Vanaf 30 november 2020 zal de Microsoft Teams webapplicatie Internet Explorer 11 niet meer ondersteunen. Op 9 maart 2021 komt de ondersteuning van de Edge legacy browser te vervallen, waarna er geen nieuwe security-updates voor de browser meer uitkomen. In plaats daarvan moeten gebruikers hun Windows-installatie updaten naar de laatste May 2020 Update, waarbij het oude Edge wordt vervangen door Edge Chromium. De nieuwe Edge-browser zal op dezelfde engine draaien als de Chrome-browser van Google.

Voor bedrijven die nog geen afscheid kunnen nemen van Internet Explorer 11 (IE11) of niet willen updaten naar de laatste Windows 10 May 2020 Update, is het mogelijk om de Edge-browser handmatig te installeren in elke Windows 10-versie. In Edge Chromium is een compatibiliteitsmodus voor IE11 opgenomen. Dus als je bedrijf eigen applicaties heeft voor IE11, kunnen ze ook overschakelen naar Edge Chromium.

Op 17 augustus 2021 laten alle Microsoft 365-apps en -diensten de ondersteuning voor IE11 volledig vallen. Diensten als Office 365, OneDrive, Outlook zullen niet meer werken met IE11.

Voor webontwikkelaars betekent het dat ze één browser engine minder hoeven te ondersteunen. Met Chromium zullen ze de meerderheid van de internetgebruikers ondersteunen. De Apple Safari-engine, WebKit, komt heel dicht in de buurt van Chromium, omdat Chromium ooit gebaseerd was op WebKit. De verschillen tussen die engines zijn gemakkelijk te overbruggen. Ten slotte is er Mozilla Firefox, dat een alternatieve browserengine gebruikt. Het volgt ook veel van dezelfde webstandaarden als Chromium, maar op sommige fronten is het anders. Het marktaandeel wordt echter elk jaar kleiner. Het lijkt erop dat Chromium de webstandaard voor de komende jaren zal zijn.