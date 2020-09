Microsoft test uitgebreidere Dark Mode in Windows 10

In een recentelijke Windows Insider build hebben gebruikers de keuze om meer elementen van Windows in een donkere modus om te zetten. Een dergelijke feature zou op den duur kunnen verschijnen als update voor het brede publiek.

Het Windows Insider programma biedt Microsoft de optie om bepaalde features uit te proberen, alvorens wordt besloten of deze worden doorgevoerd in Windows 10. In test build 20211 is daar een experimentele Dark Mode aan toegevoegd, waarmee meer elementen in een donkere kleur worden weergegeven. Een dergelijke functie bestond al geruime tijd in Windows 10, maar kende de nodige beperkingen. Zo was File Explorer wel donker te krijgen, maar andere grote elementen als properties niet.

In build 20211 komt daar verandering in, aangezien alle menu’s binnen een panel donker gemaakt kunnen worden, net als alle resultaten gevonden met de zoekfunctie. Ook open en uninstall pop-ups worden nu onder de Dark Mode geschaard.

Een reden voor het langzaam uitrollen van een volledige Dark Mode gaf Microsoft in het verleden al wel: het komt vanwege het moeten modificeren van de legacy UI frameworks.

Vooralsnog is de uitgebreidere donkere modus enkel beschikbaar in het Windows Insider programma en is er geen garantie dat de update ook wordt uitgerold naar de stable build in de nabije toekomst. In het verleden werden geregeld features in het programma getest, maar volgde een release voor het brede publiek niet. Aan de andere kant bestaat de kans dat de Dark Mode-uitbreiding onderdeel zal zijn van de grotere aanpassing die Microsoft wil doen aan de UI van Windows 10, met onder andere een vernieuwd Start Menu.

Users die toegang hebben tot de Insider builds, kunnen de Dark Mode instellen via Settings, Personalisation, Colors en vervolgens Choose your color.