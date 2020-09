Microsoft komt met een eeuwigdurende licentie voor Office

Microsoft lijkt af te stappen van zijn ‘abonnementen-only’ licentiemodel voor Office en komt in de loop van 2021 met een voorafbetaalde eeuwigdurende licentie-versie voor zijn productiviteitssoftware.

De techgigant maakte de komst van de nieuwe versie terloops bekend in een blogpost over updates van onder meer Exchange Server. Met de in één keer betaalde eeuwigdurende licentie voor Office stapt Microsoft af van zijn huidige op abonnementen gebaseerde verdienmodel. Waarom de techgigant dit precies doet, is niet bekend.

De stap is opmerkelijk omdat de techgigant de afgelopen jaren voor eindgebruikers van Office, of nu Microsoft 365, alleen een abonnementsmodel in de aanbieding had. Hierbij wordt slechts voor een licentie betaald die jaarlijks moet worden vernieuwd.

Eeuwigdurende licentie

Concreet betekent de komst van de eeuwigdurende licentie dat in de loop van 2021 eindgebruikers een versie van Office, inclusief alle onderliggende productiviteitstools of applicaties als Word, Excel, Powerpoint, slechts één keer voor het product betalen. Vervolgens kunnen zij zo lang zij willen met de software werken, ook als de updates voor de betreffende versie zijn beëindigd.

Een nadeel is wel dat deze softwareversie alleen op een enkel device kan worden geïnstalleerd. Verschillende licenties in de abonnementsversie zijn geschikt voor meerdere devices of gezinsleden. De kosten van de eeuwigdurende versie zijn nog niet bekend.