Adobe toont nieuwe AI-gestuurde functies in zijn software

Tijdens zijn virtuele Max-conferentie heeft Adobe enkele nieuwe functies in verschillende applicaties laten zien. Voor de functies heeft het bedrijf veel gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie en machine learning.

Photoshop heeft de meeste nieuwe functies gekregen. De Sky Replacement-optie maakt het mogelijk om de in een handomdraai de lucht in een foto te vervangen voor een andere. Photoshop past dan ook de kleuren van de rest van de foto aan om het geheel te laten kloppen.

Met Neural Filters kunnen aanpassingen aan afbeeldingen gemaakt worden waarbij extra pixels worden gegenereerd. Een gebruiker kan de functie bijvoorbeeld gebruiken om het hoofd van iemand op de foto bij te draaien of imperfecties op de huid beter weg te werken.

Photoshop is beter geworden in het selecteren van gedetailleerde objecten zoals haar. Dit doet de software door de Refine Hair-optie object-aware te maken. Verder gaat het discover-paneel je suggesties geven om nieuwe dingen te leren op basis van eerdere bezigheden binnen de software.

Premiere Pro

Premiere Pro krijgt meer nadruk op het toevoegen van ondertiteling. De software kan automatisch twaalf gesproken talen omzetten naar tekst. Deze tekst kan automatisch vertaald worden en eenvoudig en met een eigen tijdlijn worden verwerkt in de video. De functie komt begin 2021 uit, maar gebruikers kunnen zich nu alvast voor early access aanmelden. In de aankondiging spreekt Adobe in ieder geval over Engels, Duits en Spaans. Nederlands wordt niet genoemd.

After Effects

Met Roto Brush 2 kunnen videobewerkers eenvoudig een bewegend object uit een video knippen, ook als er niet gebruikgemaakt is van een green screen. De functie is vergelijkbaar met de Quick Select-functie in Photoshop, maar kan de selectie over meerdere verschillende frames in stand houden.

Character Animator

Met Speech-Aware Animation kan Character Animator op basis van gesproken tekst figuurtjes laten bewegen, inclusief het hele hoofd en de wenkbrauwen.

Een volledig overzicht van de wijzigingen aan de fotobewerkingsprogramma’s en videobewerkingsprogramma’s is op de website van Adobe terug te vinden.

Tip: Adobe brengt AI-updates uit voor Creative Cloud-applicaties