Microsoft breidt Copilot+ PC’s uit met nieuwe AI-functies

Microsoft rolt nieuwe Copilot+ functies uit, waaronder Live Captions, Cocreator, Restyle Image en Image Creator. Deze functies worden beschikbaar gemaakt voor alle Copilot+ PC’s. Ook introduceert Microsoft unieke Voice Access-mogelijkheden, die momenteel beschikbaar zijn op apparaten met een Snapdragon X chip, maar later dit jaar ook naar systemen met Intel en AMD-chips komen.

Microsoft blijft investeren in de ontwikkeling van zijn Copilot+ PC’s. Door moderne hardware met een NPU (AI-chip) te combineren met toegankelijke, intelligente software wil het bedrijf niet alleen inspelen op de behoeften van klanten, maar hen ook in staat stellen meer te bereiken.

De nieuwe AI-functies zijn een volgende stap in de evolutie van Copilot+ PC’s die nu beschikbaar zijn met verschillende processors van AMD, Intel en Qualcomm. Het is opnieuw een uitbreiding van het Copilot+ ecosysteem en brengt nieuwe mogelijkheden naar gebruikers.

Betere toegankelijkheid en gebruikerservaring

Live Captions, nu beschikbaar op Copilot+ PC’s met AMD- en Intel-processors, biedt realtime vertalingen in het Engels voor audio- en videocontent tijdens virtuele vergaderingen, podcasts of videoweergave. Deze functie, die eerder al beschikbaar was op Snapdragon Copilot+ PC’s, wordt nu ook uitgerold in het vereenvoudigd Chinees, met ondersteuning voor AMD- en Intel-apparaten in de nabije toekomst.

Voice Access krijgt ook een update waarmee gebruikers op een meer beschrijvende en flexibele manier kunnen communiceren met hun PC. Deze functie is momenteel beschikbaar op Snapdragon Copilot+ PC’s en komt later dit jaar naar AMD- en Intel-apparaten. Dit vermindert de uitdagingen bij het leren van complexe stappen, commando’s en syntaxis die voorheen nodig waren voor spraaktoegang. Het is de eerste Voice Access-update die gebruik maakt van de NPU-mogelijkheden op Copilot+ PC’s.

Creatief met AI

Naast toegankelijkheidsfuncties brengt Microsoft ook verschillende AI-gestuurde creativiteitstools naar alle Copilot+ PC’s. Deze functies, die eerder alleen beschikbaar waren op Snapdragon-apparaten, worden nu uitgerold naar AMD- en Intel-machines.

Cocreator in Paint maakt artistieke creatie en beeldbewerking intuïtiever en toegankelijker. Gebruikers kunnen hun ideeën tot leven brengen door tekstgebaseerde prompts te combineren met tekeningen uit de vrije hand, waardoor het mogelijk wordt om complexe ontwerpen, gepersonaliseerde visuals of professionele illustraties te maken.

De functies Restyle Image en Image Creator in de Foto’s-app bieden nieuwe mogelijkheden voor creatieve expressie. Met Restyle Image kunnen gebruikers foto’s transformeren in kunstzinnige interpretaties, zoals olieverfschilderijen, schetsen of moderne kunststijlen. Image Creator stelt gebruikers in staat om visuele creaties te maken op basis van gedetailleerde tekstprompts.

Deze AI-functies sluiten aan bij de groeiende trend van meer geavanceerde AI-mogelijkheden in Windows, zoals we eerder al zagen met de integratie van Power Automate met Copilot in Windows 11.

Beschikbaarheid en uitrol

De nieuwe Copilot+ PC-ervaringen zijn beschikbaar via de Windows updates van maart 2025. Microsoft zal deze functies in de komende maand geleidelijk uitrollen via de Windows controlled feature rollout (CFR) naar consumenten.

Gebruikers die als eersten toegang willen krijgen tot deze nieuwe verbeteringen, kunnen naar Instellingen > Windows Update gaan en “Ontvang de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn” inschakelen. Vervolgens kunnen ze “Controleren op updates” selecteren om de updates van maart te downloaden en installeren.

Wachten op de killer feature? De toekomst van personal computing

Microsoft ziet Copilot+ PC’s als de toekomst. Toch zijn we van mening dat de features waar men nu mee komt, nog niet de killer feature bevat die gebruikers over de streep gaat trekken. Het is leuk om in Paint wat leuke afbeeldingen te maken, maar mensen die serieus creatief bezig zijn, gebruiken nu eenmaal geen Paint.

Al die kleine features zorgen wel voor een steeds grotere AI-ervaring binnen Windows, maar het voelt nog steeds meer als een gimmick dan een echte revolutie. De grote vraag is welke killer feature ervoor gaat zorgen dat AI massaal omarmt wordt binnen besturingssystemen. Of is dat simpelweg onmogelijk?

Voorlopig weten we één ding zeker, Microsoft gaat door met zijn strategie om AI te integreren in al zijn producten. Net zoals bij de integratie van Copilot in Microsoft Teams, richt Microsoft zich nu op het verbeteren van de directe gebruikerservaring door AI-functionaliteit toe te voegen die dagelijkse taken sneller, eenvoudiger en meer gepersonaliseerd maakt.

Daar lijkt de meeste winst voor Microsoft te behalen, bij het verbeteren van business applicaties met AI. Daar zit echter weer een apart abonnement aan vast.