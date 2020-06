Adobe brengt AI-updates uit voor Creative Cloud-applicaties

Adobe kondigt verschillende updates aan voor zijn Creative Cloud-applicaties, waaronder Photoshop, Lightroom en meer. Deze updates focussen op verdere integraties met AI met behulp van het Adobe Sensei-platform.

Veel applicaties werken beter door de uitgebreide integratie met Adobe Sensei. Hieronder valt ook de Photoshop Camera applicatie die laatst uitgebracht is. Deze applicatie maakt gebruik van AI-functies om bijvoorbeeld portretten opnieuw te belichten en vervormingen te verwijderen. De updates bevatten ook nieuwe functies en verbeterde prestaties en workflows.

Nieuwe functies Adobe Photoshop

De ‘portretselectie’-functie in Photoshop is door de nieuwe update flink verbeterd. Het is inmiddels een stuk makkelijker om een nauwkeurige selectie te maken. Voor de update was het ook mogelijk om een goed resultaat te krijgen, maar dan moest je veel zelf aanpassen. Nu doet die functie zelf het meeste werk, waardoor alles een stuk sneller gaat.

Een andere nieuwe functie is het automatisch activeren van meer lettertypen voor Adobe Fonts. Photoshop vindt nu automatisch alle beschikbare Adobe Fonts en voegt deze toe aan de bibliotheek op het moment dat een gebruiker het Photoshop-document opent.

Er is ook een update uitgebracht voor het toevoegen van draaibare patronen en een andere functie voor het afstemmen van lettertypen in Photoshop. De functie gebruikt een AI-algoritme van Adobe Sensei om het lettertype te detecteren die in de foto wordt gebruikt door deze te vergelijken met andere lettertypen die op de computer staan of in Adobe Fonts.

iPad-functies

Gebruikers van Lightroom of Photoshop op de iPad kunnen rekenen op betere integratie van deze twee applicaties. Hierdoor is het makkelijker om foto’s te versturen van Photoshop naar Lightroom.

Als je een Creative Cloud-abonnee bent, krijg je automatisch toegang tot deze nieuwe functies zodra je de laatste updates hebt geïnstalleerd.